Oltre a produrre numerosi accessori per smartphone e computer, il produttore cinese ANKER è famoso anche per la propria linea di prodotti eufy dedicata alla casa intelligente. Oggi vi proponiamo alcuni codici sconto esclusivi per acquistare i prodotti più interessanti del brand a ottimi prezzi.

eufy RoboVac L70 Hybrid

L’aspirapolvere robot eufy RoboVac L70 Hybrid è dotato di un sistema di navigazione dinamica intelligente Laser iPath, grazie alla torretta laser. In questo modo viene effettuata la mappatura completa dell’abitazione con la possibilità di creare delle barriere virtuali e potrete seguire in tempo reale gli spostamenti effettuati.

L’ottima potenza aspirante (2.200 Pa) garantisce una perfetta pulizia, migliorata dalla possibilità di utilizzare il panno umido per raccogliere ancora più sporco e rimuovere le macchie più leggere. Molto ricca la dotazione di base, decisamente semplice il controllo tramite la companion app da installare sul proprio smartphone.

Fino al 15 marzo potete acquistare l’aspirapolvere robot a 399,99 euro invece di 499,99 euro con il nostro codice sconto esclusivo.

Vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di eufy RoboVac L70 Hybrid per scoprire come si comporta.

eufy Robovac 15C Max

Se il vostro budget è inferiore, o se preferite un modello che possa infilarsi sotto i divani o i mobili ecco eufy RoboVac 15C Max, con un’ottima potenza aspirante (2000 Pa), molto silenzioso, e un’altezza di circa 7 centimetri.

Il tutto controllabile da smartphone o attraverso gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, con l’aumento automatico della forza aspirante sui tappeti o nelle aree più sporche. E se non avete una rete WiFi è possibile controllare tutte le funzioni con il telecomando in dotazione.

Ricca anche in questo caso la dotazione presente nella confezione di vendita, con set aggiuntivo di filtri, 4 spazzole laterali, fermacavi, base di ricarica e una chiara guida introduttiva. Potete acquistarlo su Amazon a 179,99 euro invece di 227,99 euro con il nostro codice sconto.

eufy Security eufyCam 2C

Per la sicurezza della vostra casa ecco eufy Security eufyCam 2C, progettata per resistere agli agenti atmosferici grazie alla certificazione IP67. Nella confezione di vendita trovate 2 telecamere che non necessitano di alimentazione, visto che la batteria integrata garantisce circa sei mesi di autonomia, e una base di controllo, con 16 GB di memoria integrata per l’archiviazione dei filmati.

È possibile sfruttare l’integrazione con Amazon Alexa per visualizzare il flusso video delle telecamere in uno smart display, o sul vostro smartphone grazie alla companion app. L’obiettivo grandangolare da 140 gradi offre infine un’ottima visuale panoramica, eliminando i punti ciechi.

Potete acquistare il kit su Amazon a 179,99 euro invece di 199,99 euro utilizzando il codice conto indicato qui sotto.