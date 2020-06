Nonostante sia in costante aumento il numero di dispositivi intelligenti per la Smart Home, sono molti gli utenti che vorrebbero poter controllare anche dispositivi più obsoleti ma perfettamente funzionanti come lampadari, lampade, condizionatori e simili.

Con gli switch SONOFF che vi proponiamo oggi in promozione su eBay, sarà un gioco da ragazzi rendere smart la propria casa. È il modello RFR3 che può essere controllato tramite il vostro smartphone e la rete WiFi, ma che può essere gestito con un telecomando RF da acquistare separatamente, perfetto in caso di assenza di connettività Internet in casa.

La soluzione migliore prevede l’utilizzo di una app da installare sullo smartphone Android o iOS, che permette di controllare il dispositivo connesso anche da remoto, per trovare ad esempio le luci accese al rientro in casa, o per spegnerle automaticamente uscendo.

Il controllo può avvenire tramite Amazon Alexa e Google Assistant, per cui potrete utilizzare i comandi vocali per accendere o spegnere luci, condizionatori, lampade, elettrodomestici e quant’altro. E grazie a IFTTT, una delle piattaforme più diffuse sul mercato, potrete far interagire gli interruttori con altri dispositivi intelligenti della casa.

Potrete ad esempio accendere automaticamente le luci al tramonto o all’alba, accendere il condizionatore quando viene superata una determinata temperatura o abbassare le luci alla sera quando state guardando un film. Non sono necessarie particolari competenze, visto che vanno collegati semplicemente due fili. Questa versione può essere inserita all’interno di una scatola di derivazione o posizionata all’esterno, inserendola nel cavo di alimentazione.

Potete acquistare l’interruttore SONOFF su eBay utilizzando il link sottostante a 12,99 euro. Acquistando il kit da 3 lo pagherete 28,99 (9,66 euro a interruttore) e con il kit da 5 spenderete 43,59 euro (8,72 euro ciascuno).

Informazione Pubblicitaria