Con la fine del lockdown e l’arrivo della bella stagione la voglia di uscire è tanta ma spesso la forma lascia a desiderare. Cosa c’è di meglio di una bicicletta a pedalata assistita, magari pieghevole per essere riposta comodamente nel bagagliaio per una gita fuori porta?

Detto fatto. Oggi vi presentiamo ONEBOT S6, una bici elettrica a pedalata assistita che può essere ripiegata per occupare pochissimo spazio ed essere trasportata, perché no, anche sui mezzi pubblici. Ottima la dotazione di sicurezza grazie al doppio freno a disco, che garantisce una frenata pronta in qualsiasi situazione.

Il motore da 250 watt è in grado di spingere la bici fino a 25 Km all’ora, con una autonomia che va dai 15 Km in modalità elettrica pura ai 50 Km in modalità pedalata assistita. La batteria da 6.4 Ah richiede 5 ore per una ricarica completa, utilizzando il caricabatteria da 42V/1,5A.

Il telaio è realizzato in lega di magnesio e supporta un carico massimo di 120 Kg, offrendo inoltre un ammortizzatore posteriore per una guida molto confortevole anche in città. ONEBOT S6 può essere utilizzata anche di notte, grazie al potente faro anteriore che offre una buona visibilità.

E una volta giunti a destinazione bastano tre secondi per ripiegare la bici e riporla nel bagagliaio o in cantina. Le dimensioni standard sono di 133 x 58 x 104 centimetri, che scendono a 80 x 43 x 54 centimetri quando la bici è richiusa. Il peso si attesta sui 18,8 Kg, non una piuma ma considerata la batteria e il motore non è male.

Potete acquistare la bici elettrica ONEBOT S6 su AliExpress utilizzando il codice sconto esclusivo (da inserire prima del pagamento) riportato qui sotto, valido solamente per i primi 50 ordini, La spedizione avviene dai magazzini europei, quindi non ci saranno tempi lunghi per le consegne e soprattutto niente dazi doganali.

Informazione Pubblicitaria