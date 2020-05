La tecnologia LG e Samsung è in promozione grazie alle iniziative proposte dagli stessi produttori e da MediaWorld. Si passa dai regali fatti da LG e Samsung con l’acquisto di LG V60 ThinQ 5G o della scopa elettrica Samsung Jet agli sconti MediaWorld LG Days: andiamo a scoprire tutto.

LG V60 ThinQ 5G regala LG Dual Screen

LG lancia un’interessante iniziativa dedicata a coloro che sono interessati al nuovo top di gamma LG V60 ThinQ 5G. Coloro che acquisteranno un LG V60 ThinQ su LG Online Shop, ossia lo store ufficiale del produttore, riceveranno in regalo LG Dual Screen.

Si tratta della soluzione pensata da LG per offrire un secondo schermo agli utilizzatori dello smartphone, in modo da ampliare il concetto di multitasking: parliamo di un display OLED da 6,8 pollici, con un valore commerciale di 199,90 euro, con tanto di display esterno da 2,1 pollici per la visualizzazione delle notifiche.

L’iniziativa è valida dal 25 maggio al 25 giugno 2020 e solo sul modello LG V60 ThinQ 5G. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale a questo link.

Samsung Jet regala Clean Station

Iniziativa simile per Samsung, che regala ad alcuni acquirenti la Samsung Clean Station. Per ottenerla sarà necessario acquistare una scopa elettrica Samsung Jet dal 25 al 31 maggio 2020 e registrarla su Samsung Members entro e non oltre il 31 agosto 2020. I modelli che partecipano alla promozione sono due, Samsung Jet 75 (VS20T7538T5/ET) e Samsung Jet 90E (VS15R8542S1/ET).

Cos’è la Samsung Clean Station? Costituisce un nuovo e semplice modo di svuotare il serbatoio della polvere: basta estrarre quest’ultimo e posizionarlo nella Clean Station, ci penserà lei a svuotare autonomamente lo sporco. Se siete interessati potete rivolgervi alla sezione dedicata del sito ufficiale, mentre a questo link potete consultare il regolamento completo.

Da MediaWorld sono arrivati gli sconti LG Days

Chiudiamo in grande con le offerte LG Days di MediaWorld, che propongono tanti prodotti del marchio a prezzi scontati. Tra questi spiccano TV e smartphone, ma non mancano hi-fi ed elettrodomestici.

Ecco alcuni dei migliori sconti MediaWorld, validi fino al 31 maggio nei punti vendita aderenti e online (con consegna gratuita):

Per scoprire tutte le offerte degli LG Days di MediaWorld potete seguire questo indirizzo.

Non perderti: recensione LG V60 ThinQ 5G