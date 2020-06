Si chiamano Tecno Show e Aria di novità le promozioni lanciate oggi da Euronics, nota catena di elettronica di consumo, e LG che in questo caso particolare effettua una serie di offerte su smart TV di fascia altissima. Scopriamo quali sono i prodotti interessati e il regalo proposto da LG.

Tecno Show di Euronics

La catena di negozi di elettronica di consumo lancia una promozione valida fino al 14 giugno, con una selezione di prodotti in super offerta. Scopriamo dunque quali sono e i relativi prezzi in promozione

Queste erano alcune delle offerte più interessanti ma potete scoprire l’elenco completo, davvero molto lungo, visitando la pagina dedicata alla promozione Tecno Show utilizzando il link sottostante.

Offerte Tecno Show da Euronics

Aria di novità di LG

È valida invece fino al 31 agosto la promozione di LG pensata per chi vuole acquistare uno dei suoi televisori di fascia altissima, appartenenti alle serie Signature e Nano Cell o a un modello da 77 pollici. In alcuni casi si tratta di modelli già presenti sullo store ufficiale LG, che possono essere dunque acquistati immediatamente, in altri casi invece si tratta di modelli da acquistare presso altri rivenditori.

LG TV OLED AI 4K Cinema HDR 77 Filmmaker Mode ( OLED77GX6LA ) 77 pollici a 6.999 euro (Euronics)

) 77 pollici a 6.999 euro (Euronics) LG TV OLED AI 4K Cinema ( OLED77CX6LA ) 77 pollici a 4.999 euro (Euronics)

) 77 pollici a 4.999 euro (Euronics) LG Signature TV OLED 8K 88 pollici ( OLED88ZX9LA ) a 30.999 euro(Unieuro)

) a 30.999 euro(Unieuro) LG TV LED NANO Cell Ai 8K Cinema HDR 75 pollici ( 75NANO996NA )a 5.499 euro (Euronics)

)a 5.499 euro (Euronics) LG Signature TV OLED AI Cinema HDR 88 pollici ( OLED88Z9PLA ) a 29.998,99 euro(LG)

) a 29.998,99 euro(LG) LG TV OLED 77 Cinema HDR d77 pollici (OLED77C9PLA) a 5.499 euro (LG)

Come vedete si tratta di smart TV di fascia altissima, dal prezzo spesso proibitivo per i comuni mortali. Chi acquisterà uno dei sette modelli in promozione riceverà in omaggio un purificatore d’aria LG Puricare 360. Per tutti i dettagli sull’iniziativa vi rimandiamo comunque al regolamento completo.