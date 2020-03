Sono questi giorni ricchi di offerte in casa eBay: dopo la valanga di offerte Monclick sconti fino al 40%, è adesso arrivata un’altra promozione che regala un buono sconto per acquisti di qualsiasi importo su un’ampia categoria di prodotti, da generi alimentari, passando per capi di abbigliamento e piccoli elettrodomestici, fino ad arrivare agli articoli per la casa.

Coupon di 5 euro per gli acquisti su eBay

In questo periodo di emergenza per il COVID-19, in cui la necessità è restare a casa, eBay ha pensato quindi a una nuova campagna #StiamoACasa mettendo a disposizione per tutti i suoi clienti un coupon di 5 euro per l’acquisto di uno tra i prodotti selezionati presenti direttamente a questo indirizzo: si tratta di articoli per la cura di casa e della persona, di capi di abbigliamento e, più in generale, di beni di prima necessità che così potremmo acquistare, senza uscire di casa, online.

Come utilizzare il coupon su eBay.it

Per utilizzare il coupon di sconto di 5 euro – sebbene i prodotti siano limitati – è sufficiente aggiungere al carrello su eBay.it o sull’app eBay uno o più tra i prodotti selezionati della campagna “#StiamoACasa” e inserire il codice PERVOI5EURO all’interno del campo dedicato ai codice promozionali (“Aggiungi i coupon”). A questo punto potrete visualizzare il nuovo prezzo promozionale, abbassato di 5 euro, e procedere così al pagamento tramite PayPal, carta di credito o carta di debito.

