Il settore delle Smart TV si arricchisce di sempre nuovi modelli e tra gli ultimi della serie troviamo Xiaomi Mi TV Pro da 32 pollici e la serie Redmi Smart TV X.

Iniziando da Xiaomi Mi TV Pro 32″ (E32S), si tratta di un modello che appartiene alla serie lanciata lo scorso anno e avente nome in codice L32M6-ES.

Tra le sue feature troviamo un display da 32 pollici con risoluzione Full HD (1080p) e refresh rate a 60 Hz, il supporto all’assistente vocale XiaoAI, un processore quad-core, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria integrata, vari servizi multimediali integrati, due altoparlanti da 6 W, Bluetooth 4.0, WiFi 2.4GHz, PatchWall e decoder DTS, una porta USB, due porte HDMI e un costo di 899 yuan (pari, al cambio, a circa 115 euro).

Redmi lancia la serie Smart TV X

Da Redmi, invece, arriva la serie Redmi Smart TV X, che potrà contare su tre modelli con schermi da 50, 55 e 65 pollici.

Tra le loro feature troviamo il supporto 4K, la tecnologia MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), 4 altoparlanti da 12,5 W, un sistema di subwoofer a 8 unità, il supporto a Dolby Audio e DTS-HD, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata e il supporto ai controlli vocali.

Per quanto riguarda i prezzi, infine, Redmi Smart TV X Series sarà disponibile in Cina a 3.299 yuan (pari a circa 420 euro) in versione 65 pollici, 2.299 yuan (pari a circa 295 euro) in versione 55 pollici e a meno di 1.999 yuan (pari a circa 250 euro) in versione 50 pollici.