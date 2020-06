Xiaomi si riaffaccia sul mercato degli smartwatch per bambini, ovvero quei prodotti pensati per i più piccoli ma che condividono alcune delle caratteristiche maggiormente note sui wearable indicati ad un pubblico adulto.

Specifiche Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C 4G

Con design giocoso e decisamente colorato, Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C 4G condivide molto con il fratello Mi Rabbit Children Watch 4C, sebbene il nuovo modello integri il supporto alla connettività 4G ed un telaio molto più resistente. Infatti, grazie alla certificazione IPX8, lo smartwatch di Xiaomi è in grado di offrire protezione contro polvere e schizzi di acqua.

Il pannello da 1,3 pollici integra una piccola fotocamera frontale da 2 MP, mentre il supporto alla connettività 4G e Wi-Fi permette ai genitori di controllare il proprio figlio in qualsiasi momento. Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C 4G integra l’assistente digitale XiaoAI e permette all’utente di controllare rapidamente il meteo, cercare termini sull’enciclopedia, controllare il playback audio e molto altro.

Sono ovviamente presenti alcune funzioni di tracking fisico, come ad esempio il conteggio dei passi e il consumo delle calorie.

Prezzo Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C 4G

Lo smartwatch per bambini Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C 4G è disponibile al prezzo di 399 yuan, circa 50 euro al cambio.

Townew Smart Trash Bin nei Mi Store

Se siete alla ricerca di un cestino dei rifiuti smart, in queste ore Xiaomi annuncia che Townew Smart Trash Bin è finalmente disponibile nei Mi Store presenti in varie città italiane.

Per chi non lo conoscesse, questo prodotto smart è munito di alcuni sensori in grado di facilitare di molto la raccolta di rifiuti grazie alla presenza di un sensore di movimento per l’apertura automatica della porticina superiore, ed un pratico braccio meccanico ideato per la chiusura e il ricambio automatico del sacco.

Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo già da adesso nei Mi Store di Xiaomi.