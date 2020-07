Unieuro lancia la nuova promozione Summer Days Super Sconti, valida sia online sia nei negozi attraverso l’omonimo volantino. La nota catena propone così tantissime offerte sulla tecnologia, che toccano smartphone, wearable, PC, TV, tablet, videogiochi, accessori ed elettrodomestici.

Le offerte Unieuro Summer Days Super Sconti (9-23 luglio)

La promozione Unieuro Summer Days Super Sconti è valida online e nei negozi aderenti dal 9 al 23 luglio e consente, per chi lo volesse, di sfruttare il pagamento a tasso zero in 10 rate (TAN e TAEG 0%). Inoltre, con l’acquisto di alcuni modelli di TV, Unieuro abbina un paio di cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds+ o AirPods. Scopriamo insieme una selezione delle offerte migliori di Unieuro, in modo da non perderci all’interno del volantino.

Offerte smartphone e wearable Unieuro

Offerte informatica e tablet Unieuro

Offerte TV Unieuro

Altre offerte Unieuro

Se non siete ancora soddisfatti potete consultare tutte le offerte sfogliando il volantino, oppure recandovi sul sito Unieuro. Avete trovato qualche prodotto di vostro interesse?

