Oggi, 29 giugno 2020, ritornano le offerte del giorno di Unieuro con tantissimi prodotti in sconto fino alla mezzanotte. Come nostro solito, all’interno della news vi segnaliamo le offerte che rappresentano una opportunità di risparmio di un certo valore. Per garantire una visualizzazione ordinata dei numerosi prodotti in lista, abbiamo suddiviso gli stessi in varie categorie avendo cura di sottolineare la variazione di prezzo e la percentuale di sconto disponibile.

Offerte del giorno Unieuro: smartphone

Huawei P30 Pro, a 579 euro invece di 849,90 euro con uno sconto del 31%;

invece di 849,90 euro con uno sconto del 31%; OPPO A5 2020, a 149,90 euro invece di 179 euro con uno sconto del 16%;

invece di 179 euro con uno sconto del 16%; Huawei P Smart 2019, a 144 euro invece di 199,90 euro con uno sconto del 27%;

Offerte del giorno Unieuro: smartwatch

Fossil The Carlyle HR, a 249 euro invece di 299 euro con uno sconto del 16%;

invece di 299 euro con uno sconto del 16%; Amazfit GTR 42 mm, a 119,90 euro invece di 139,90 euro con uno sconto del 14%.

Offerte del giorno Unieuro: robot aspirapolvere

Neato Robotics Botvac D3, a 269,99 euro invece di 529,90 euro con uno sconto del 49%;

invece di 529,90 euro con uno sconto del 49%; Rowenta Smart Force Extreme, a 199,99 euro invece di 467,99 euro con uno sconto del 57%;

invece di 467,99 euro con uno sconto del 57%; iRobot Roomba 616, a 189,99 euro invece di 329 euro con uno sconto del 42%.

I restanti prodotti in sconto solo per oggi sono tutti disponibili su questa pagina di Unieuro. Inoltre, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le migliori offerte sui prodotti hi-tech.