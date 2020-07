Trony si prepara a lanciare il nuovo volantino Tasso Zero, che sarà valido dal 25 luglio al 9 agosto 2020 nei negozi aderenti. Le offerte della catena si aggiungono alle tante altre che vi stiamo segnalando in questi giorni (come gli Star Days Euronics) e risultano valide, almeno per quanto riferito finora, nei punti vendita della Calabria e di parte della Sicilia (ma potrebbero allargarsi altrove).

Le offerte Trony del volantino Tasso Zero (25 luglio-9 agosto 2020)

Le offerte Trony del nuovo volantino Tasso Zero, disponibile dal 25 luglio al 9 agosto 2020 nei negozi aderenti, riguardano tantissimi prodotti tech, tra cui smartphone, smart TV, PC, wearable, videogiochi e non solo.

Prima di andare a scoprire i prodotti più interessanti in sconto, specifichiamo un paio di dettagli del volantino Trony: acquistando un prodotto da almeno 299 euro è possibile optare per il pagamento rateale a tasso zero (previa autorizzazione della finanziaria, ovviamente), mentre portandosi a casa uno dei prodotti contrassegnati dalla dicitura “Abbina in cucina” si otterrà una macchina per il caffè Bialetti o una batteria di pentole in omaggio (per un valore di rispettivamente 79 e 149 euro).

Offerte smartphone e wearable Trony

Offerte TV Trony

Sony OLED KD-A89 55″ a 2199 euro;

Sony OLED KD55AG8 a 1499 euro;

Sony KD65XH8096 a 1199 euro;

LG 65UM7100 a 599,99 euro;

Samsung QLED QE55Q60 a 899,99 euro;

Samsung LED UE43TU7070 a 349,99 euro.

Offerte informatica e tablet Trony

ASUS RX571LH-BQ050T a 1199,99 euro;

ASUS S512DA-EJ1447T a 449,99 euro;

Huawei MateBook D14 a 649,99 euro;

Huawei MateBook D15 a 599,99 euro;

Lenovo 81WE00DFIX a 459,99 euro;

Samsung Galaxy Tab A 2019 4G a 219,99 euro;

Huawei MediaPad T3 10 Lite 4G a 179,99 euro.

Per sfogliare il volantino Trony completo, valido come detto dal 25 luglio al 9 agosto 2020 nei negozi aderenti della catena, potete seguire questo link. Avete trovare qualche prodotto di vostro interesse? In caso negativo potete continuare a seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram.

