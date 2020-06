Timex, nota quanto storica società americana specializzata nel settore degli orologi, torna sul pezzo nel mercato degli smartwatch, proponendone una coppia inedita. Si chiamano Timex Metropolitan R e Timex Metropolitan S, vediamo di che si tratta.

Timex Metropolitan R e S nei dettagli

Le informazioni trapelate al momento sono ancora scarse, ma sappiamo già che i due nuovi smartwatch di casa Timex sono in arrivo a giorni: la presentazione è fissata per il prossimo 10 giugno.

Fra i dettagli emersi, sappiamo che Timex Metropolitan R, qui sotto, è dotato di un display touchscreen rotondo. Viceversa, il suo sodale Metropolitan S, in copertina, ne dovrebbe montare uno rettangolare.

Combaciano invece specifiche come l’assenza di Wear OS a bordo, quindi niente Google né Android come sistema operativo. Secondo quanto emerso, il software dei due smartwatch dovrebbe basarsi piuttosto su un sistema noto come AMAZFIT, apparso su un’unità di pre-produzione e, probabilmente, legata al marchio Huami della famiglia di Xiaomi.

Comunque, ne sapremo di più a giorni ormai, visto che il lancio dei Timex Metropolitan R e Metropolitan S è previsto per mercoledì prossimo, 10 giugno, a prezzi a partire da 179 dollari.

