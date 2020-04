Le funzionalità per Pokémon GO che Niantic ha annunciato a metà aprile per incoraggiare gli allenatori a rimanere a casa stanno iniziando ad arrivare gradualmente sui dispositivi mobili.

Una di queste riguarda il Pokémon Buddy che affianca il proprio avatar, che ora porterà regali da inviare agli amici dai PokéStop e dalle Palestre nelle vicinanze.

Il Pokémon amico raccoglierà regali mentre si resta a casa

Grazie al Pokémon amico, i giocatori di Pokémon GO non devono raggiungere fisicamente i PokéStop per raccogliere regali per gli amici, inoltre Niantic afferma che la funzionalità verrà implementata su base regionale per garantire stabilità.

I Pass per i raid remoti ora sono disponibili nel negozio in-game

Un’altra novità riguarda i Pass per i raid remoti che ora sono disponibili nel negozio in-game. I Remote Raid Pass annunciati un paio di settimane fa consentono di partecipare alle battaglie raid che compaiono sulla mappa dell’app o sulla pagina “nelle vicinanze” senza dover andare fisicamente nella posizione prevista.

Infine, da oggi fino al 4 maggio 2020 nel negozio in-game c’è un nuovo bundle acquistabile per una sola pokémoneta che permette di ottenere 20 Ultra Ball, 15 bacche Pinup e 15 bacche Razz.

Niantic ha lanciato questi bundle come contributo per rendere Pokémon GO fruibile anche in questo momento di emergenza sanitaria che costringe le persone a rimanere in casa, introducendone un nuovo bundle ogni settimana.