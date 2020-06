Per molti le stampanti 3D sono solo un hobby, ma nel tempo si sono dimostrate decisamente molto utili a livello professionale. Oggi vi proponiamo un modello “domestico” in grado di darvi parecchie soddisfazioni a livello personale, per realizzare modellini, gadget, parti di ricambio e (quasi) tutto quello che volete.

Si chiama Tronxy XY-2 Pro ed è in vendita su eBay, con spedizione gratuita dall’Italia, per riceverla in pochissimi giorni. È fornita in kit di montaggio ma sono richiesti davvero pochi passaggi per averla pronta all’uso. Il cablaggio è molto semplice, visto che è necessario solamente un cavo per trasportare i dati, è presente una doppia ventola sulla testina di estrusione, per una stampa più precisa e una maggiore durata del componente.

I controlli avvengono tramite uno schermo touch da 3,5 pollici a colori e rendono immediata la gestione dei lavori programmati. La testina è in grado di autolivellarsi per stampe sempre perfette, un sistema intelligente segnala eventuali problemi al filo di stampa e nel caso di interruzione improvvisa della corrente, la posizione viene memorizzata ed è possibile riprendere il lavoro da dove era stato interrotto.

Le dimensioni utili di stampa sono di 255 x 255 x 260 mm con una precisione di un decimo di millimetro e la possibilità di ottenere strati con spessore che va da o,1 a 0,3 millimetri. Nella confezione di vendita è inoltre inclusa una microSD da 8 GB, per trasferire in pochi istanti i vostri progetti 3D dal computer alla stampante, per vederli nascere sotto i vostri occhi.

La stampante 3D Tronxy XY-2 Pro è in offerta su eBay a 183,99 euro, spese di spedizione incluse. A seguire il link per l’acquisto.

Informazione Pubblicitaria