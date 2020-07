Sono davvero tante le occasioni in cui un pulsossimetro può rivelarsi molto utile e questo dispositivo, che siamo abituati a vedere dal medico o in ospedale, può essere acquistato anche su eBay e utilizzato in casa senza particolari competenze.

È un piccolo oggetto da infilare sulla punta di un dito, solitamente l’indice, che serve a misurare il battito cardiaco e la quantità di ossigeno presente nel sangue (SpO2). In questo modo è possibile capire se ci sono problemi respiratori o altri problemi da segnalare al proprio medico curante.

Un pulsossimetro è indicato per pazienti con problemi respiratori, don e in gravidanza, anziani o pazienti con diabete, ma anche per appassionati di attività all’aria aperta che vogliono avere sempre la propria salute sotto controllo.

Il modello che vi proponiamo oggi, in vendita su eBay a un prezzo molto vantaggioso, è in grado di misurare in pochi secondi sia il livello di ossigenazione del sangue sia la frequenza cardiaca. Basta infilare il pulsossimetro sul dito e premere il piccolo pulsante, con le misurazioni mostrate quasi istantaneamente sullo schermo a LED rossi di facile lettura.

Il funzionamento avviene tramite due batterie AAA (non incluse nella confezione di vendita) che garantiscono una lunga autonomia. Potete acquistarlo su eBay utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria