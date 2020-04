Torniamo nuovamente a parlare di interessanti offerte MediaWorld che quest’oggi prendono in considerazione tanti prodotti LG, e molti dispositivi per la pulizia della casa. Infatti, da oggi 24 aprile, partono i LG Days e le “Pulizie di primavera“. Entrambi presentano un gran numero di dispositivi in offerta con sconti molto validi, ma attenzione alle date di scadenza:

LG Days dal 24 al 27 aprile 2020;

Pulizie di Primavera dal 24 al 30 aprile 2020.

Offerte MediaWorld LG Days

Ecco una selezione delle migliori offerte di MediaWorld per LG Days che, lo ricordiamo, saranno disponibili da oggi, 24 aprile, fino al 27 aprile 2020.

Smartphone in offerta

LG K20 Aurora Black a 79,99 euro invece di 109,99 euro;

LG K20 New Moroccan Blue a 79,99 euro invece di 109,99 euro;

LG K50s New Aurora Black a 159,99 euro invece di 199,99 euro;

LG K50s New Moroccan Blue a 159,99 euro invece di 199,99 euro;

LG K40s New Aurora Black a 129,99 euro invece di 149,99 euro;

LG K40s New Moroccan Blue a 129,99 euro invece di 149,99 euro;

TV in offerta

LG 43UM7100PLB a 299 euro invece di 449 euro;

LG 55UM7100PLB a 379 euro invece di 599 euro;

LG 49UM7100PLB a 349 euro invece di 529 euro;

LG 49SM8200PLA a 499 euro invece di 899 euro;

LG 55SM8200PLA a 569 euro invece di 699 euro

La lista completa dei prodotti in offerta per LG Days è disponibile a questo link.

Offerte MediaWorld “Pulizie di Primavera”

Ecco una selezione dei migliori prodotti per le “Pulizie di Primavera” in offerta da oggi, 24 aprile, fino al prossimo 30 aprile 2020.

Dyson V11 Absolute a 549 euro ;

Hoover H-Free 500 HF522NPW 011 a 249,99 euro invece di 299,99 euro;

iROBOT Roomba 965 a 399 euro invece di 699 euro;

Neato Botvac D7 Connected a 479 euro invece di 899 euro;

Polti Smart 100 T PTEU0277 a 139,99 euro invece di 179,99 euro;

Karcher FC 5 NEW a 189,90 invece di 279,90 euro;

Hoover KS21PAR 011 a 74,99 euro invece di 99,99 euro.

La lista completa dei prodotti in offerta per le “Pulizia di Primavera” è disponibile a questo link.