Questa mattina LG Electronics ha annunciato l’arrivo di una nuova interessante iniziativa promozionale in vista della Festa del papà 2020, che farà gola a tutti i potenziali acquirenti di una nuova TV OLED del produttore sudcoreano: si parla di rimborsi che arrivano fino a 200 euro a seconda del modello scelto, a patto ovviamente di effettuare l’acquisto presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa.

La nuova promozione Cashback parte ufficialmente oggi, 13 marzo, e proseguirà fino al prossimo 19 aprile e riguarda, in particolare, la gamma 2019 delle smart TV OLED di LG. Come precisato nel regolamento dell’iniziativa, i tagli di rimborso previsti sono due, in particolare:

I modelli LG OLED TV E9 e C9 con taglio da 65 pollici (OLED65E9PLA, OLED65C9PLA, OLED65C9MLB) danno diritto ad un cashback di 200 euro .

. Tutti i modelli LG OLED TV da 55 pollici (OLED55E9, OLED55C9, OLED55B9) e il solo modello da 65 pollici della serie B9 (OLED55B9PLA) danno diritto ad un cashback di 100 euro.

La modalità di partecipazione alla promozione è semplice, come al solito il cliente deve completare il proprio acquisto entro una specifica scadenza e deve poi registrare il proprio acquisto su una piattaforma apposita. In particolare, LG ha previsto che il cliente che acquisti un TV OLED della gamma 2019 presso uno dei negozi aderenti nel periodo promozionale sia tenuto a conservare lo scontrino e a registrare il proprio acquisto sul sito lgforyou.it – dove trovate anche il regolamento completo e tutte le ulteriori informazioni – entro e non oltre 15 giorni dall’acquisto, cliccando sull’apposito tasto “RICHIEDI IL PREMIO”. Il rimborso verrà poi emesso entro 180 giorni dalla convalida mediante bonifico su conto corrente.

Per quanto riguarda i negozi aderenti all’iniziativa, va detto che la promozione è valida sia negli store fisici che (per fortuna, data la situazione attuale) online. Gli store fisici aderenti sono: Mediaworld, Unieuro, Unieuro City, Expert, Comet, Sme, Expert Group, Euronics, Euronics Point, Euronics City, Trony, Freeshop, Sinergy, Elettrosintesi, Supermedia, Salvadori. Nell’invitarvi a non uscire di casa, vi segnaliamo inoltre che la promozione è valida sui seguenti store online: www.mediaworld.it, www.unieuro.it, www.expertonline.it, www.comet.it, www.euronics.it, www.trony.it, www.freeshop.it, www.supermedia.it, www.goprice.it, www.mondotop.com, www.bytecno.it, shop.lg.com, APP_Mediolanum.