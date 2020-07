Le storie di Instagram hanno un’importanza cruciale per il colosso dei social network, cosa che viene in qualche modo rimarcata con questa nuova modalità che alcuni utenti hanno potuto provare. Infatti, com’è possibile notare nelle immagini qui in basso, un utente su Twitter si è visto attivare in home page il nuovo tasto “See All Stories” – guarda tutte le storie – che, se tappato, trasforma tutta la UI in una lunga lista di icone circolari in cui è possibile controllare in un sol colpo tutte le storie condivise dai propri contatti.

Nuova UI per guardare tutte le storie

Un altro utente in India ha invece notato un inedito arrangiamento delle storie in home page con un nuovo design su due righe, invece dell’attuale in cui vengono posizionate lungo una sola riga in espansione da sinistra verso destra.

Un portavoce di Facebook ha confermato ai colleghi di Techcrunch che la funzione è effettivamente in fase di test per migliorare l’esperienza della community, ma non è ancora chiaro se e quando la nuova modalità “Guarda tutte le storie” verrà attivata per tutti. Il portavoce ha preferito non svelare ulteriori informazioni sulla nuova funzione, ma ha confermato che è ormai in test da più di un mese.

Che pensate di questa feature? La ritenete utile o preferite l’attuale UI a carosello in cui è possibile passare da una storia all’altra con un semplice swipe? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.