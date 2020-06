Dopo essere stata presentata durante lo scorso CES 2020 di Las Vegas, la action cam Insta360 ONE R sbarca finalmente anche in Italia grazie ad una partnership con il distributore torinese Nital. Una fra le tante particolarità di Insta360 ONE R è la possibilità di intercambiare gli obbiettivi al fine di offrire scatti e riprese video di forte impatto.

Tanti obbiettivi e libertà di azione

Ad esempio il doppio obbiettivo 360 che, acquisendo feed ad una risoluzione massima pari a 5,7 K, permette all’utente di riprendere contemporaneamente entrambe le direzioni anche in condizioni di scarsa luminosità. Oppure l’obbiettivo wide angle 4K che supporta registrazione a 60 fps a risoluzione 4K con zoom 8x in slow motion.

L’action cam è dotata di due microfoni ed un sistema di riduzione del rumore ambientale (vento) per offrire chiarezza di ascolto anche durante i video più movimentati, mentre la porta da 3,5 mm permette la connessione con accessori di terze parti.

Insta360 ONE R può contare anche su una robusta applicazione di editing video, mentre la funzione Auto Frame aiuta l’utente ad individuare automaticamente le sezioni migliori dei video consigliandole all’utente durante la fase di editing. Oltre ai diversi obbiettivi disponibili per la action cam, Insta360 ONE R dispone di una batteria potenziata; la funzione Invisible Selfie Stick permette poi di rendere invisibile l’impugnatura della fotocamera durante le riprese.

Insta360 ONE R è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda oppure su Amazon in diversi kit a partire da 339,99 euro.

