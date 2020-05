Il team di HONOR ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per HONOR MagicWatch 2, interessante smartwatch che si caratterizza per un design circolare ed un prezzo tutto sommato contenuto.

Le novità dell’aggiornamento per HONOR MagicWatch 2

Tale update ha un “peso” di 41,47 MB e porta il firmware dello smartwatch del produttore cinese alla versione 1.0.7.16, introducendo una feature una che consente all’utente di aggiungere allenamenti sull’orologio (richiede l’app Huawei Health versione 10.0.5.310 o più recente) e una funzione di scatto da remoto (richiede che lo smartphone connesso abbia almeno EMUI 10.1).

Tra le altre novità dell’aggiornamento vi sono le immancabili ottimizzazioni generali e la risoluzione di qualche bug riscontrato dagli utenti nelle precedenti release.

Come aggiornare lo smartwatch di HONOR

Quando l’aggiornamento sarà disponibile, sarà possibile installarlo collegando lo smartwatch al telefono tramite l’app Huawei Health (disponibile sia su Android che su iOS): è necessario aprire l’app, toccare Dispositivi, quindi selezionare il nome del device, scegliere Aggiornamento firmware e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere all’update.

