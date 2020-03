Sony continua ad arricchire la sua piattaforma di gioco in streaming PlayStation Now con altri giochi di qualità che verranno inseriti in questo mese di marzo.

Tra questi spicca Control, l’ultima opera di Remedy che, sebbene non abbia trovato riscontro in un vasto pubblico, ha ottenuto giudizi positivi da parte della critica. Un’altro videogioco che non ha bisogno di presentazioni è Shadow of the Tomb Raider, il terzo capitolo della trilogia di reboot che, seppur non nuovissimo, rappresenta l’ultima avventura della giovane Lara Croft.

Il trio di chicche si chiude con Wolfenstein 2 The New Colossus, secondo capitolo di un’altro classico reboot sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda Softworks come sequel di Wolfenstein: The New Order.

Giochi PlayStation Now di marzo 2020

Oltre ai tre giochi di cui sopra, su PlayStation Now verranno aggiunti anche altri titoli quali Romance of the Three Kingdoms 13, Warriors All-Stars e Dead or Alive 5 Last Round. Ecco dunque l’elenco completo:

Shadow of the Tomb Raider

Control

Wolfenstein 2: The New Colossus

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Warriors All-Stars

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Romance of the Three Kingdoms 13

Dead or Alive 5 Last Round

Non essendoci ancora l’ufficialità da parte di Sony, non è ancora chiaro se tutti i giochi verranno aggiunti al catalogo PlayStation Now contemporaneamente oppure a gruppi, inoltre la disponibilità di alcuni titoli potrebbe variare a seconda della regione di appartenenza, come ad esempio NASCAR Heat 3 che potrebbe essere rilasciato solo per il Nord America.