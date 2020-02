Il team di Google Stadia ieri ha ospitato un’intervista con tre figure chiave, le quali hanno espresso l’opinione sulla possibilità di lavorare su quello che percepiscono come il futuro dei videogiochi, inoltre Google Stadia Pro riceverà tre giochi gratuiti a marzo.

Feeling da start-up

In una sessione di 30 minuti erano presenti tre assunzioni abbastanza recenti: Jade Raymond (VP e Head of Stadia Games and Entertainment), Erin Hoffman-John (Head of Creative, Stadia StarLab) e Justin Lambros (produttore esecutivo di Stadia).

Lambros ha sottolineato come Google e Stadia in particolare mantengano un feeling da start-up, Raymond ha ribadito quell’atmosfera e ha parlato di un tipo di struttura piatta in cui ognuno si sta lanciando in molti modi diversi. Nel frattempo, Hoffman-John ha parlato di una cultura della disponibilità che consente ai dipendenti di raggiungere diverse parti dell’azienda.

Il futuro di Google Stadia

Raymond crede che nel prossimo lustro Google Stadia avrà quei grandi giochi che rispetteranno tutte le promesse fatte alla GDC, menzionando Breath of the Wild come esempio della classe di giochi per Stadia che gli utenti potranno ottenere, tuttavia il team terrà conto delle tendenze dei consumatori nei loro 14 territori chiave.

Il team di Stadia non farà grandi annunci alla GDC 2020, ma l’evento sarà piuttosto un’opportunità per Google di incontrare partner affermati e potenziali, inoltre il team di Google Stadia annuncerà un nuovo studio di Games & Entertainment nelle prossime settimane.

Google Stadia Pro riceverà 3 giochi gratuiti a marzo

A partire dal 1° marzo, gli abbonati a Google Stadia Pro potranno giocare gratuitamente a GRID, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech che si aggiungeranno a Destiny 2: The Collection, Farming Simulator 19 Platinum Edition, Gylt, Metro Exodus e Thumper.

Nello Stadia Store arriva Spitlings, titolo che si presenta come una delle esclusive a tempo e viene descritto come un gioco basato sul multiplayer cooperativo in cui “se un compagno di squadra fallisce, tutti falliscono”. Spitlings è disponibile al prezzo di 14,99 euro.