Amazon offre ben 4 mesi di Music Unlimited a un prezzo da non perdere

Amazon ha in serbo un’interessante promozione per i suoi clienti: oggi è stata riproposta la promozione che consente a coloro che non hanno usufruito di offerte equivalenti (o già attivato il servizio) di ottenere 4 mesi di Amazon Music Unlimited al costo di soli 0,99 euro.

Amazon Music Unlimited a 0,99 euro per 4 mesi

Tutti i clienti che attiveranno la promozione di Amazon, che sembra anticipare in questo modo i Prime Day, riceveranno così un abbonamento per il servizio Music Unlimited, che garantisce l’accesso on demand, senza limiti e senza alcuna pubblicità, a un vasto catalogo di oltre 60 milioni di brani, playlist e radio create da esperti di Amazon Music. D’altronde, sarà possibile anche scaricare, grazie alla modalità offline, tutti i brani preferiti e ascoltarli in assenza di connessione a Internet.

Non possiamo non ricordarvi che la promozione di Amazon sarà attivabile entro il 14 ottobre 2020 soltanto da coloro che non hanno mai attivato il servizio Music Unlimited né beneficiato di un periodo d’uso gratuito. Per maggiori dettagli è possibile visionare la pagina ufficiale.