Quattro novità software stanno per arrivare nell’app di tado°: il rilevamento delle finestre aperte affidato all’intelligenza artificiale, un indice che misura il rischio di muffa stanza per stanza, una schermata iniziale da personalizzare e le Live Activities di Apple per la funzione Boost. L’azienda, attiva nella gestione energetica domestica, distribuirà gli aggiornamenti nel corso del prossimo mese.

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Come il sistema impara a riconoscere una finestra aperta

Il rilevamento delle finestre aperte di tado° X viene potenziato con un algoritmo di intelligenza artificiale che studia il funzionamento abituale di ogni ambiente. La funzione esisteva già e segnalava una possibile finestra aperta osservando i cambiamenti nelle condizioni dell’ambiente, per esempio un calo improvviso della temperatura, sospendendo il riscaldamento per non sprecare energia. Adesso il sistema impara anche le caratteristiche di ciascuna stanza, così da distinguere meglio le differenze naturali tra camere da letto, cucine e bagni.

Il guadagno sta nella precisione. Invece di applicare lo stesso livello di sensibilità a tutte le stanze, tado° apprende i modelli di comportamento tipici di ognuna e riconosce con maggiore affidabilità quando un cambiamento può dipendere da una finestra aperta. Nell’app si potrà anche verificare se il sistema sta ancora studiando un ambiente o se ha completato l’ottimizzazione, seguendo il modo in cui si adatta alla casa.

Non c’è alcun sensore di contatto fisico: i termostati deducono che una finestra è stata aperta dalle condizioni della stanza, per esempio da un calo improvviso dell’umidità. Se il dispositivo si trova lontano dalla finestra e dalle correnti d’aria, però, il rilevamento può risultare impreciso o arrivare in ritardo. Il sistema dovrebbe funzionare meglio in primavera e in autunno, quando temperatura e umidità scendono solo leggermente durante il ricambio d’aria. Quanto sia affidabile nella pratica resta da verificare: tado° ha finora considerato i propri algoritmi sufficientemente accurati, resistendo all’idea di aggiungere sensori di contatto.

L’indice di muffa e una schermata su misura

Alla funzione Air Comfort di tado° X si aggiunge un indice di rischio muffa per ogni stanza, costruito sul modello di crescita VTT, messo a punto in Finlandia nel campo della scienza delle costruzioni per valutare quanto le condizioni ambientali incidano sulla probabilità che la muffa attecchisca. Invece di guardare a un singolo valore di umidità, il sistema analizza come temperatura e umidità evolvono nel tempo, assegnando poi a ogni ambiente un livello di rischio «basso», «moderato» o «alto».

Per monitorarlo in più stanze serve che ognuna sia dotata di un termostato intelligente per radiatori oppure di un termostato intelligente tado°, in grado di misurarne temperatura e umidità. Accorgersi in anticipo di condizioni critiche permette di intervenire prima che la muffa si formi, risparmiando i disagi e le spese che un problema radicato comporta.

Cambia anche il volto dell’app: la schermata iniziale diventa personalizzabile, con la possibilità di riordinare le icone, nascondere quelle che non si usano e ripristinarle quando si vuole. Ciascuno può così mettere in primo piano le stanze, i servizi e i comandi che gli interessano, al posto di un layout identico per tutti.

Boost su Apple, i tempi e i costi

La funzione Boost del riscaldamento sbarca su Apple Live Activities: quando è attiva la si vede dalla Dynamic Island e dalla schermata di blocco dell’iPhone, con visibilità anche su Apple Watch e Mac grazie all’integrazione con l’ecosistema Apple. Una scorciatoia permette di riportare il riscaldamento alla programmazione normale senza aprire l’app.

Gli aggiornamenti saranno distribuiti nell’arco del prossimo mese, a partire dalla schermata iniziale personalizzabile, già attiva. A seguire arriveranno il rilevamento delle finestre aperte con intelligenza artificiale, l’indice di rischio muffa e le Live Activities di Apple. La schermata è disponibile per tutti i clienti tado° e le Live Activities non avranno costi aggiuntivi per chi possiede tado° X. Rilevamento delle finestre e indice di muffa rientrano invece in AI Assist, che costa 3,99 € al mese oppure 29,99 € all’anno e comprende anche geofencing automatico, modalità Vacanze, preriscaldamento prima dell’arrivo e riscaldamento adattivo.