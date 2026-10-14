NVIDIA prepara il debutto dei laptop RTX Spark, previsto per il 16 ottobre, con una serie di aggiornamenti che coinvolgono l’Intelligenza Artificiale locale, le applicazioni creative e il gaming; le novità annunciate il 13 ottobre interessano sia le nuove piattaforme basate su CPU NVIDIA Grace e GPU Blackwell RTX sia l’ecosistema GeForce, con miglioramenti a DLSS 5, NVIDIA Broadcast e NVIDIA App.

Tra gli annunci più interessanti troviamo i nuovi modelli AI Nemotron 3.5 Bolt, il rilascio ufficiale di NVIDIA PAIR e l’arrivo di una versione di Llama per Windows che semplifica l’esecuzione locale dei modelli. Sul fronte creativo, Broadcast 2.3 introduce nuove funzioni basate sull’AI, mentre Adobe e ComfyUI preparano ulteriori ottimizzazioni.

Non mancano gli aggiornamenti per i videogiochi, con un modello DLSS 5 più veloce, nuove integrazioni e una modalità Performance per la generazione dei frame in fase beta.

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NVIDIA Nemotron 3.5 Bolt: nuovi modelli AI per agenti locali e videogiochi

Una parte importante degli annunci riguarda Nemotron 3.5 Bolt, la nuova famiglia di modelli NVIDIA progettata per supportare applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale eseguite localmente, il tutto con l’obiettivo di rendere più accessibili gli agenti AI personali e le interazioni conversazionali, riducendo la dipendenza dall’elaborazione nel cloud.

Il modello principale è Nemotron 3.5 Bolt 74B A9B, pensato per agenti personali capaci di assistere gli utenti nella programmazione, nella ricerca di informazioni, nel monitoraggio delle attività e nell’utilizzo di strumenti esterni. Si tratta di un modello basato sull’architettura mixture of experts (MoE), con 74 miliardi di parametri complessivi e 9 miliardi attivi.

Grazie alla quantizzazione a 2 bit e a tecniche di addestramento dedicate, il modello occupa circa 24 GB di memoria, un requisito pensato per sfruttare la memoria unificata di RTX Spark. La disponibilità è prevista per il 15 ottobre, e il modello potrà essere eseguito attraverso strumenti come llama.cpp, Ollama, vLLM, Unsloth e LM Studio, oltre a essere integrato in agenti come Hermes e OpenClaw.

Il secondo annuncio riguarda Nemotron 3.5 Bolt E4B, un modello più compatto progettato per agenti conversazionali, assistenti vocali e personaggi interattivi. In questo caso l’attenzione si sposta anche sul gaming: il modello è pensato per offrire risposte rapide e conversazioni contestuali, mantenendo un ingombro ridotto in memoria.

A partire dal 23 ottobre, sarà possibile provarlo con SkyrimNET, una piattaforma di modding per The Elder Scrolls V: Skyrim che consente di trasformare i personaggi non giocanti in interlocutori basati sull’AI; le interazioni potranno così andare oltre le sequenze di dialogo prestabilite, con conversazioni dinamiche e risposte legate al contesto di gioco.

RTX Spark, Llama per Windows e NVIDIA PAIR: l’AI locale diventa più accessibile

In vista del lancio dei nuovi laptop, NVIDIA e i partner stanno lavorando per semplificare l’installazione e l’utilizzo dei modelli AI direttamente sul PC. Tra le novità disponibili dal 13 ottobre c’è Llama per Windows di Hugging Face, un’applicazione gratuita e open source che permette di cercare, scaricare ed eseguire modelli open source attraverso llama.cpp senza dover utilizzare la riga di comando. L’applicazione è ottimizzata per RTX Spark, ma la sua utilità principale è rendere più semplice l’accesso all’AI locale.

Un altro tassello è NVIDIA PAIR, lo strumento gratuito e open source che esce ufficialmente dalla fase beta. Il software consente di collegare PC compatibili sulla stessa rete locale e distribuire i carichi di lavoro AI tra i dispositivi disponibili, sfruttandone la potenza di calcolo senza dover necessariamente ricorrere a servizi esterni. La nuova versione introduce il supporto a RTX Spark e llama.cpp, insieme alla possibilità di scaricare modelli direttamente da Hugging Face e configurare i motori di inferenza.

NVIDIA sta inoltre ampliando le integrazioni per gli agenti AI, non a caso sono in arrivo collegamenti tramite server MCP e strumenti dedicati per applicazioni come NVIDIA App, Broadcast, RTX Remix e Omniverse. Anche progetti come Hermes, OpenClaw, Perplexity, Pi e WorkBuddy ricevono aggiornamenti per semplificare la configurazione, migliorare la sicurezza e gestire flussi di lavoro che possono combinare elaborazione locale e servizi cloud.

Per rendere più sicuro l’utilizzo degli agenti, l’ecosistema RTX Spark integra inoltre NVIDIA OpenShell e Microsoft Execution Containers (MXC), soluzioni pensate per isolare le attività degli agenti e introdurre protezioni per le credenziali e strumenti di monitoraggio.

NVIDIA Broadcast 2.3, Adobe e ComfyUI: nuove funzioni per i creator

Gli aggiornamenti annunciati coinvolgono anche le applicazioni creative. NVIDIA Broadcast 2.3, disponibile da ieri 13 ottobre, introduce l’elaborazione offline dei file preregistrati, nuovi profili Studio Voice e il supporto al Model Context Protocol (MCP), che permette agli agenti AI compatibili di controllare alcune funzioni dell’applicazione.

La nuova versione aggiunge inoltre, in fase beta, RTX Video Super Resolution e RTX Video Frame Generation, funzioni che ampliano le possibilità di miglioramento dei filmati, intervenendo rispettivamente sulla nitidezza e sulla generazione di fotogrammi per aumentare la fluidità della riproduzione. Il supporto agli agenti rappresenta un ulteriore passo verso flussi di lavoro nei quali alcune operazioni possono essere avviate e gestite attraverso strumenti AI.

Anche Adobe Creative Cloud si prepara a sfruttare meglio l’hardware RTX Spark, con NVIDIA e Adobe impegnate a ottimizzare applicazioni come Photoshop, Premiere e Substance 3D, con l’obiettivo di ottenere prestazioni fino a due volte superiori nei flussi di lavoro supportati. Gli interventi riguardano, tra le altre cose, il compositing accelerato tramite GPU in Photoshop e la riproduzione, il rendering e gli effetti in Premiere. Le ottimizzazioni e le funzionalità aggiuntive arriveranno progressivamente nelle prossime settimane.

Per chi lavora con la generazione video tramite AI, ComfyUI introduce nuovi nodi dedicati a RTX Video Frame Generation e HDR, funzioni queste che consentono di intervenire sul frame rate dei video generati e di preparare contenuti ad alta gamma dinamica, ampliando le possibilità di editing e correzione del colore.

Tra gli aggiornamenti futuri rientra anche Blender, dove sulla versione 5.3 (attesa a novembre) arriverà DLSS Ray Reconstruction, il tutto con l’obiettivo di migliorare la fluidità e la reattività del viewport. Si tratta di un aggiornamento rivolto soprattutto a chi lavora con scene complesse e vuole rendere più agevole l’interazione durante la creazione e la modifica dei progetti.

NVIDIA RTX Spark debutta il 16 ottobre con centinaia di giochi e DLSS 5

I laptop NVIDIA RTX Spark saranno disponibili dal 16 ottobre e arriveranno sul mercato con il supporto a centinaia di giochi per PC, oltre all’intero ecosistema delle tecnologie RTX. La piattaforma combina una GPU NVIDIA Blackwell RTX con Tensor Core di quinta generazione e una CPU NVIDIA Grace, collegati tramite NVLink-C2C; questa configurazione, secondo l’azienda, è progettata per riunire gaming, creazione di contenuti e intelligenza artificiale locale in sistemi Windows compatti ed efficienti.

Tra i titoli indicati per il debutto figurano Cyberpunk 2077, Fortnite, Hogwarts Legacy, Marvel Rivals, NARAKA: BLADEPOINT, NBA 2K27 e World of Warcraft, insieme a numerosi altri giochi. NVIDIA segnala inoltre il supporto a diverse soluzioni anti-cheat, tra cui BattlEye, Easy Anti-Cheat, RICOCHET Anti-Cheat, Riot Vanguard e Tencent Anti-Cheat Expert, un aspetto importante per garantire la compatibilità con i principali giochi multiplayer.

Sul fronte grafico, RTX Spark supporta ray tracing, NVIDIA Reflex, G-SYNC e le tecnologie DLSS; tra queste trova spazio DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering, che utilizza l’AI per arricchire l’illuminazione e i dettagli dei materiali a partire dai dati della scena generata dal motore di gioco. La geometria, le texture e le informazioni di rendering del gioco restano la base di riferimento, mentre il modello AI interviene sulla resa finale per aumentare realismo e qualità visiva.

Il lancio della piattaforma coincide con un importante aggiornamento di DLSS 5, che introduce un modello AI dichiarato due volte più veloce rispetto alla versione precedente. Secondo NVIDIA, le ottimizzazioni complessive rendono il modello dieci volte più veloce rispetto a quello presentato a marzo; in NBA 2K27, l’aggiornamento della seconda stagione previsto per il 16 ottobre permetterà di sfruttare la nuova versione, con un incremento del frame rate fino a 1,4 volte sulle piattaforme supportate.

Le integrazioni proseguiranno nelle settimane successive; Hogwarts Legacy riceverà DLSS 5 il 5 novembre, mentre Where Winds Meet sarà aggiornato verso la fine di novembre. Il 23 ottobre è inoltre previsto un aggiornamento di RTX Remix con supporto a DLSS 5, strumenti semplificati per la generazione di texture tramite AI e integrazione con ComfyUI, con la possibilità di elaborare più contenuti in batch.

DLSS 4.5 e NVIDIA App: nuova modalità Performance e altri giochi in arrivo

Rimanendo nel contesto, NVIDIA ha annunciato anche una nuova versione beta di NVIDIA App, disponibile dal 13 ottobre, che introduce una modalità Performance per DLSS Frame Generation, Multi Frame Generation e Dynamic Multi Frame Generation; la funzione punta a privilegiare frame rate più elevati attraverso un modello AI più leggero ed è pensata per essere applicata a centinaia di giochi e applicazioni compatibili.

La nuova modalità, indicata come Preset C, è disponibile per i laptop GeForce RTX serie 40 e serie 50 e per RTX Spark, quindi un’opzione aggiuntiva a chi preferisce massimizzare la fluidità, fermo restando che i risultati effettivi dipendono dal gioco, dall’hardware e dalle impostazioni utilizzate.

Nel frattempo, si amplia anche il gruppo di titoli che adottano le tecnologie NVIDIA. Tra questi Among The Trolls è previsto per il 14 ottobre con DLSS e ray tracing, mentre l’accesso anticipato alla campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 partirà il 16 ottobre con DLSS 4.5; l’aggiornamento di Crossout Remastered con DLSS 4.5 è invece atteso per il 22 ottobre.

Sono già disponibili con le tecnologie indicate da NVIDIA anche Gear.Club Unlimited 3, con DLSS e path tracing, Permafrost, con DLSS 4.5 e ray tracing, e Pax Autocratica, con DLSS 4.5; a questi si aggiunge l’aggiornamento Frozen Trail di ARC Raiders, che introduce il supporto a DLSS.