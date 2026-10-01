Hai presente la scena? Alle nove sei in videoconferenza, a pranzo ti concedi una puntata della tua serie preferita, la sera chiudi la giornata con un podcast. Per ognuno di questi momenti c’è di solito un paio di cuffie diverso. Logitech ha deciso di mettere fine a questo andirivieni con Zone Vibe Pro e Zone Vibe Pro for Business, due modelli nati per accompagnare chi lavora e vive tra ufficio, casa e spostamenti.

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Perché nasce una cuffia così

Il ragionamento dell’azienda parte da un numero: il 79% dei dipendenti lavora oggi in modalità ibrida. Cambiano i luoghi e cambiano le abitudini, quindi non ha più molto senso tenere un headset “serio” per le riunioni e un dispositivo personale per il tempo libero. La proposta di Logitech è un unico accessorio che si adatta a entrambe le situazioni.

Per riuscirci, la società ha puntato su un design elegante e privo del microfono ad asta, il dettaglio che di solito rende gli headset professionali poco adatti all’uso fuori dall’ufficio. Senza quell’elemento ingombrante, la cuffia può essere indossata in strada o sul tragitto casa-lavoro senza farsi notare.

Joseph Mingori, VP e General Manager of Mobile and Audio Solutions di Logitech, lo spiega così: i professionisti di oggi, che si muovono tra open space, casa e mobilità, non dovrebbero aver bisogno di dispositivi audio diversi. Zone Vibe Pro, dice, offre audio di qualità e comfort ottimale ovunque ci si trovi. Ai team IT garantisce invece hardware affidabile e certificato.

Chiamate nitide e ascolto senza distrazioni

Il primo punto forte sono le chiamate. I microfoni con riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale separano la voce dell’utente dai suoni circostanti. Il sistema dovrebbe funzionare anche negli uffici più affollati o negli ambienti molto rumorosi, dove farsi sentire bene è tutt’altro che scontato.

Sul versante dell’ascolto, Logitech ha montato driver da 40 mm sviluppati su misura. A questi si aggiunge la cancellazione adattiva del rumore (ANC), che attenua l’ambiente esterno per favorire la concentrazione. Si può usare in modi diversi: per lavorare in profondità in mezzo al caos, per guardare un film durante la pausa o per isolarsi in una passeggiata con il cane.

L’idea di fondo è che la stessa cuffia garantisca chiarezza nelle videoconferenze del mattino e un buon piacere d’ascolto con musica, serie e podcast. Per un prodotto che vuole sostituire due dispositivi, la qualità deve convincere in entrambi i casi.

Comfort, batteria e longevità

Per chi indossa le cuffie per ore, il comfort conta quanto il suono. Logitech ha riprogettato la fascia, ora più morbida, in modo da distribuire la pressione sulla testa in maniera più uniforme.

L’autonomia è generosa. Con ANC attivo si arriva a 30 ore di ascolto o a 18 ore di conversazione. Se si spegne la cancellazione, il valore sale a 66 ore. Per la ricarica c’è la porta USB-C con funzione rapida: bastano cinque minuti per avere fino a un’ora di conversazione. Inoltre, tutte le funzioni audio restano utilizzabili anche durante la ricarica via USB.

C’è poi il tema della durata nel tempo, spesso il tallone d’Achille delle cuffie wireless. Fascia, cuscinetti auricolari e batterie sono sostituibili, il che dovrebbe prolungare la vita del prodotto. Nel comunicato questo punto è accompagnato da una nota, che però non viene riportata.

Quanto allo stile, Zone Vibe Pro è proposta in quattro colorazioni: Graphite, Black, Off-White e Lilac. La versione Business si sceglie invece tra Graphite, Off-White e Rose.

La versione for Business

Zone Vibe Pro for Business è pensata per le esigenze delle grandi organizzazioni e per implementazioni su larga scala. È certificata per Microsoft Teams (Premium Microphone for Open Office), Zoom e Google Meet. Questo garantisce prestazioni affidabili nelle chiamate, sia in sede sia in remoto.

Il vero asso per i reparti IT è il software Logitech Sync. Gli amministratori possono monitorare i dispositivi a distanza, distribuire gli aggiornamenti e gestire le impostazioni del firmware per tutta l’azienda. Il risultato atteso è meno richieste all’help desk e meno interruzioni operative.

Un occhio all’ambiente

Logitech dichiara di aver progettato Zone Vibe Pro con soluzioni mirate a ridurne l’impatto ambientale:

le parti in plastica contengono almeno il 29% di plastica riciclata post-consumo certificata;

i magneti interni sono realizzati con il 100% di terre rare riciclate post-consumo;

la batteria utilizza cobalto riciclato al 100%;

la carta del packaging arriva da foreste certificate FSC e da altre fonti controllate.

Prezzi e disponibilità

Zone Vibe Pro sarà disponibile a livello globale dal 30 settembre 2026 su Logitech.com.