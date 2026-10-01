Hai presente la scena? Alle nove sei in videoconferenza, a pranzo ti concedi una puntata della tua serie preferita, la sera chiudi la giornata con un podcast. Per ognuno di questi momenti c’è di solito un paio di cuffie diverso. Logitech ha deciso di mettere fine a questo andirivieni con Zone Vibe Pro e Zone Vibe Pro for Business, due modelli nati per accompagnare chi lavora e vive tra ufficio, casa e spostamenti.