Volkswagen porta il gaming nell’abitacolo. Dai modelli dell’anno 2027, una selezione di vetture del marchio tedesco accoglie AirConsole, la piattaforma di intrattenimento a bordo sviluppata da N-Dream, con un catalogo di 20 giochi che include nomi come Tetris, PAC-MAN Championship Edition e UNO Car Party!.

La notizia arriva da Volkswagen of America, che con questa mossa si posiziona come il primo brand automobilistico di grande volume negli Stati Uniti a offrire un sistema di gaming in-car di questo tipo. Il puzzle game più famoso di sempre, Tetris, fa il suo debutto nordamericano proprio come esperienza di gioco a bordo attraverso AirConsole.

La piattaforma sarà disponibile sui modelli 2027 Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R e sulle vetture della famiglia ID. Il funzionamento è pensato per essere immediato: basta scansionare un QR code mostrato sullo schermo del veicolo per collegare lo smartphone, che si trasforma in un controller wireless. Non servono periferiche aggiuntive, perché il telefono, o più telefoni se si vuole giocare in compagnia, è tutto ciò che occorre. AirConsole supporta fino a 8 giocatori contemporaneamente sui giochi multiplayer, pensato per ingannare l’attesa durante una sosta o una ricarica.

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Un catalogo da 20 titoli e il debutto nordamericano di Tetris

C’è però una condizione: la libreria dei giochi è accessibile solo con il veicolo parcheggiato. Una scelta che mette al riparo da distrazioni al volante e conferma come l’intrattenimento a bordo sia concepito per i momenti morti del viaggio, non per la guida.

Illuminazione ambientale e il Pac-Man firmato Volkswagen

Il divertimento non si ferma al display. Alcuni titoli supporteranno l’integrazione con l’illuminazione ambientale nei modelli e nelle versioni compatibili, così che le luci interne dell’abitacolo si sincronizzino con quello che accade sullo schermo, con un effetto scenografico che trasforma l’auto in una piccola sala giochi.

Volkswagen ha preparato anche contenuti esclusivi per i propri clienti. Il più curioso è una versione personalizzata di PAC-Man, in cui i classici power pellet vengono sostituiti dai loghi del marchio e la frutta raccolta diventa automobili. Nella versione Volkswagen si ottengono punti extra toccando le silhouette di modelli iconici come il Maggiolino, il VW Bus, la Golf IV R32, la GTI, la GTX e la R, oltre ai cerchioni del marchio. Ai puristi del gioco originale tutto questo potrà sembrare quasi sacrilego, ma gli amanti dei crossover più bizzarri avranno di che divertirsi. Completano l’offerta Golazo! e Memory Match, arricchiti a loro volta con elementi a tema Volkswagen.

In-Vehicle Premium, prezzi e il quadro europeo

AirConsole rientra nei servizi connessi In-Vehicle Premium di Volkswagen, che comprendono anche hotspot Wi-Fi, Premium Navigation e Premium Speech, a seconda del modello. I periodi di accesso gratuito variano: i modelli 2027 Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan e Golf includono tre mesi di In-Vehicle Premium senza costi aggiuntivi dalla data di acquisto, mentre l’ID. Buzz arriva a un anno intero.

Scaduta la fase gratuita, per continuare a giocare e a usare le altre funzionalità connesse serve un abbonamento attivo al piano In-Vehicle Premium, al prezzo di 149 dollari all’anno per i veicoli 2027 idonei. La cifra si riferisce al mercato statunitense e al momento non sono emersi prezzi specifici per l’Italia o per l’Europa.

Il contesto europeo merita un approfondimento, perché da noi AirConsole è già una realtà consolidata. L’app in-car è disponibile in molti Paesi del continente sui modelli ID.7, ID.5, ID.4 e ID.3 con ID. Software 4.0 o superiore, oltre che su Tayron, Tiguan, Passat, Golf Variant e Golf a partire dall’anno modello 2025. La piattaforma, sviluppata dall’azienda fondata nel 2015, conta oggi oltre 18 milioni di giocatori e più di 135 giochi disponibili.