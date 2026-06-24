Trovare una lavapavimenti senza fili che sostituisca davvero sia l’aspirapolvere che il mocio, raggiungendo anche i punti più difficili sotto i mobili, non è un’impresa semplice. Il Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra è stato progettato proprio per questo, e con l’inizio ufficiale del Prime Day diventa un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo della praticità. L’offerta di oggi su Amazon rappresenta un’opportunità eccezionale per portare a casa un dispositivo top di gamma, capace di pulire, lavare e asciugarsi da solo, a un prezzo che fa davvero la differenza. Con il Prime Day in pieno svolgimento, le migliori occasioni si trovano sul nostro sito, nella sezione ‘Offerte’. Analizziamo nel dettaglio perché questo modello è così apprezzato e i termini esatti della promozione in corso.

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Tineco Floor One S7 Stretch Ultra: pulizia a 180° e tecnologia smart

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra non è una semplice lavapavimenti. Il suo punto di forza più evidente è il design reclinabile a 180°, che permette al corpo principale di appiattirsi completamente per scivolare senza sforzo sotto letti, divani e mobili bassi, dove lo sporco tende ad accumularsi. Questa flessibilità, unita a un peso ben bilanciato di circa 4,5 kg e a ruote motorizzate, rende la pulizia agile e poco faticosa nonostante la costruzione solida.

Le prestazioni sono garantite da un motore da 230W che offre una pulizia profonda sia in modalità aspirazione a secco che in lavaggio. La tecnologia DualBlock Anti-Tangle è una vera manna dal cielo per chi ha animali domestici o capelli lunghi in casa: un sistema a pettine previene efficacemente i grovigli sul rullo, riducendo al minimo la manutenzione manuale. La modalità automatica, grazie al sensore iLoop, regola autonomamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base al livello di sporco rilevato, ottimizzando così l’autonomia che può raggiungere i 50 minuti.

Il suffisso “Ultra” è pienamente giustificato dal sistema di autopulizia FlashDry. Una volta riposto sulla base, il dispositivo avvia un ciclo di pulizia del rullo che termina con un’asciugatura ad aria calda a 85°C. Questo processo non solo pulisce a fondo la spazzola, ma la igienizza e la lascia completamente asciutta, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori. La dotazione è completata da un display LED, connettività Wi-Fi per l’app Tineco Life e una ricca confezione di accessori.

Potenza motore: 230W

230W Autonomia: Fino a 50 minuti

Fino a 50 minuti Design: Reclinabile a 180° (Lay-Flat)

Reclinabile a 180° (Lay-Flat) Serbatoio acqua pulita: 1 L

1 L Serbatoio acqua sporca: 0,72 L

0,72 L Funzioni smart: Sensore iLoop, app Tineco Life, comandi vocali

Sensore iLoop, app Tineco Life, comandi vocali Sistema di autopulizia: FlashDry con asciugatura ad aria calda a 85°C

L’offerta Prime Day da non perdere

Questa promozione, lanciata in occasione del Prime Day, rende il Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra estremamente competitivo. Il prezzo di listino del dispositivo è di 499€, ma attualmente è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 349€. Si tratta di un risparmio netto di 150€, che corrisponde a uno sconto secco del 30% sul prezzo originale.

L’offerta è disponibile direttamente sulla pagina del prodotto su Amazon. Essendo una promozione legata al Prime Day, la sua durata è limitata e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. La vendita è gestita direttamente da Tineco tramite lo store Amazon, garantendo così la massima affidabilità e la spedizione rapida per tutti gli iscritti al servizio Prime. La confezione include, oltre alla base di ricarica, ben tre rulli, due flaconi di detergente e filtri di ricambio, offrendo un valore aggiunto notevole che rende l’acquisto ancora più conveniente.

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