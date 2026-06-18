Un’opportunità del genere su un TV di fascia alta non si vede tutti i giorni. Trovare un pannello OLED di ultima generazione, con prestazioni da primo della classe, a un prezzo così aggressivo è quasi impossibile. LG OLED evo C5 OLED55C55LA rompe questa regola grazie a una promozione straordinaria che ne taglia il prezzo di oltre il 50%, portandolo a un minimo storico assoluto. Parliamo di un dispositivo che eccelle in ogni ambito, dalla visione di film e serie TV al gaming di nuova generazione, e che oggi diventa accessibile a una platea molto più vasta. Questa è una di quelle offerte da cogliere al volo, prima che le scorte si esauriscano. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo gioiello tecnologico e i termini di questa incredibile promozione.

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LG OLED evo C5: neri perfetti, gaming a 144hz e intelligenza artificiale

LG OLED evo C5 OLED55C55LA non è un semplice televisore, ma un vero e proprio centro di intrattenimento multimediale. Il cuore del dispositivo è il suo splendido pannello OLED evo da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. A differenza dei tradizionali TV LED, la tecnologia OLED permette di controllare ogni singolo pixel in modo indipendente, garantendo neri assoluti e un contrasto infinito. Il risultato è un’immagine incredibilmente realistica, con colori vibranti e una profondità che vi lascerà senza fiato. A gestire questa meraviglia visiva c’è il potente processore α9 Gen8 con AI, che ottimizza in tempo reale ogni scena per migliorare la definizione, ridurre il rumore e perfezionare la resa cromatica.

Anche il comparto audio è di altissimo livello, con il supporto a Dolby Atmos che crea un suono tridimensionale e avvolgente, proiettandovi al centro dell’azione. Ma è nel gaming che questo TV mostra i muscoli: grazie alle porte HDMI 2.1, offre pieno supporto a tutte le funzionalità delle console di ultima generazione. Parliamo di una frequenza di aggiornamento nativa di 120Hz che può arrivare fino a 144Hz con VRR (Variable Refresh Rate), e compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync. Questo si traduce in un’esperienza di gioco fluida, reattiva e priva di tearing. Il sistema operativo webOS completa il pacchetto, offrendo un’interfaccia intuitiva e l’accesso a tutte le principali piattaforme di streaming.

Un crollo di prezzo epocale con lo sconto NO Iva

Veniamo ora ai dettagli di questa offerta imperdibile, disponibile esclusivamente da MediaWorld. Il prezzo di listino di LG OLED evo C5 OLED55C55LA è di 1.799€, una cifra adeguata per un prodotto di questa categoria. Tuttavia, grazie alla promozione speciale “NO IVA” riservata ai membri del MW Club, il prezzo crolla drasticamente. Il televisore può essere vostro a soli 777€, un prezzo che non si era mai visto prima per un modello di questa caratura.

Il risparmio è sbalorditivo: ben 1.022€ in meno rispetto al prezzo originale, con uno sconto effettivo di circa il 57%. L’offerta è valida sia online sul sito di MediaWorld sia nei negozi fisici, ma è fondamentale essere iscritti al programma fedeltà gratuito MW Club per poterne usufruire. Data l’eccezionalità dello sconto, è molto probabile che le scorte siano limitate e destinate a esaurirsi rapidamente. Vi consigliamo quindi di non attendere, poiché una promozione del genere difficilmente si ripeterà a breve. La spedizione è gestita direttamente da MediaWorld, con opzioni di consegna a domicilio o ritiro in negozio.

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