Mentre molti indossabili urlano la loro presenza al polso con schermi luminosi e design ingombranti, esiste un’alternativa che punta tutto sulla discrezione e l’eleganza, senza sacrificare la tecnologia. Stiamo parlando di Oura Ring 4, lo smart ring che ha ridefinito il concetto di monitoraggio della salute, trasformandolo in un vero e proprio gioiello. Per chi attendeva il momento giusto per entrare in questo ecosistema, l’attesa potrebbe essere finita. Su Amazon è infatti disponibile un’offerta che rende Oura Ring 4 più accessibile, portando il suo prezzo a 285€. Un’occasione da non sottovalutare per un dispositivo che unisce estetica e funzionalità in modo impeccabile. Analizziamo da vicino cosa rende questo anello intelligente così speciale e i dettagli della promozione in corso.

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Oura Ring 4: tecnologia e design in un anello

Oura Ring 4 si distingue per un design minimalista e una costruzione premium. Realizzato in titanio anallergico, è incredibilmente leggero (il peso varia da 3.3 a 5.2 grammi a seconda della misura) e confortevole, tanto da poter essere indossato 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza alcun fastidio. La sua resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rende adatto a qualsiasi attività, dalla doccia al nuoto. Ma è all’interno che si nasconde la vera innovazione. L’anello è equipaggiato con una serie di sensori avanzati, tra cui sensori di temperatura e un sistema di LED verdi, rossi e infrarossi. Questa dotazione hardware permette un monitoraggio estremamente preciso di parametri vitali fondamentali.

Il suo vero punto di forza è l’analisi del sonno, considerata tra le più accurate sul mercato. L’anello traccia le fasi del sonno, la frequenza cardiaca notturna, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Tutti i dati raccolti vengono sincronizzati via Bluetooth con l’app Oura, che li elabora per fornire punteggi giornalieri su prontezza, sonno e attività, offrendo consigli personalizzati per migliorare il proprio benessere. Un altro vantaggio notevole è l’autonomia: una singola carica garantisce fino a 8 giorni di utilizzo, un risultato eccezionale che elimina l’ansia da ricarica quotidiana.

Materiale: Titanio anallergico, leggero e resistente

Titanio anallergico, leggero e resistente Resistenza all’acqua: Fino a 100 metri

Fino a 100 metri Sensori: Temperatura, LED (verdi, rossi, infrarossi) per monitoraggio di FC, HRV, SpO2

Temperatura, LED (verdi, rossi, infrarossi) per monitoraggio di FC, HRV, SpO2 Connettività: Bluetooth Low-Energy

Bluetooth Low-Energy Batteria: Autonomia fino a 8 giorni

Autonomia fino a 8 giorni Peso: Da 3.3 a 5.2 grammi

È importante notare che per sbloccare l’analisi completa e le funzionalità più avanzate dell’app è necessario un abbonamento mensile, un fattore da considerare nell’investimento complessivo.

L’offerta su Amazon: come approfittarne

L’opportunità di acquisto per Oura Ring 4 si fa oggi molto concreta grazie alla promozione disponibile su Amazon. Il prezzo di listino di 399€ scende all’interessante cifra di 285€, permettendo un risparmio netto di 114€. Si tratta di un calo di prezzo decisamente significativo per un prodotto premium che raramente viene offerto con sconti così vantaggiosi.

L’acquisto tramite Amazon offre inoltre i consueti vantaggi in termini di spedizione rapida, specialmente per gli utenti Prime, e un servizio clienti affidabile. Trattandosi di un prodotto molto richiesto, la disponibilità a questo prezzo potrebbe essere limitata nel tempo o fino a esaurimento delle scorte. Pertanto, chi stava valutando l’acquisto di Oura Ring 4 dovrebbe considerare seriamente questa opportunità per assicurarsi il dispositivo a un costo ridotto.

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