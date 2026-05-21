Nel corso delle ultime ore, Marshall ha lanciato ufficialmente le sue nuove cuffie on-ear Milton, che sulla carta promettono un’autonomia da record e caratteristiche tecniche di tutto rispetto: scopriamone insieme le specifiche e il relativo listino per il mercato italiano.

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Marshall Milton: 80 ore di autonomia, cancellazione del rumore e non solo

Come accennato, una delle caratteristiche di maggior richiamo delle nuove cuffie on-ear Marshall Milton è rappresentata senz’ombra di dubbio dalla sua autonomia: secondo la compagnia produttrice, infatti, il nuovo modello è in grado di assicurare fino a 80 ore di riproduzione musicale continua, un valore decisamente alto e al di sopra della media, che si abbassano a 50 ore nel caso in cui venga attivata la cancellazione attiva del rumore, ideale per isolarsi dal frastuono dell’ambiente circostante.

La stessa cancellazione attiva del rumore è dinamica, ed è in grado di adattarsi ai vari ambienti in cui ci si trova grazie al supporto alla funzionalità Adaptive Loudness, dal caffè sotto casa fino ad arrivare al più rumoroso vagone di un treno, regolando conseguentemente il volume. Tra le funzionalità presenti ricordiamo anche l’audio spaziale, che garantisce un ottimo livello di coinvolgimento nella riproduzione dei contenuti multimediali, coadiuvato da due driver da 32 millimetri.

La riparabilità delle cuffie, poi, è ai massimi termini, grazie alla presenza della batteria sostituibile, che consente di allungare ulteriormente la longevità del dispositivo. Il design si discosta dalla maggior parte dei modelli presenti sul mercato, con uno stile decisamente retro e rivestimenti in pelle in corrispondenza dei suoi padiglioni auricolari, che conferiscono un aspetto premium al tutto. Termina, non per ultima, la connettività Bluetooth 6.0, in grado di assicurare una maggiore qualità sonora e una latenza inferiore. Per coloro che fossero eventualmente interessati ad acquistarle, le nuove cuffie Marshall Milton sono già disponibili sul mercato italiano, sul sito ufficiale della compagnia produttrice (nonchè i principali rivenditori), ad un prezzo suggerito di 199 euro.