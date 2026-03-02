La Festa del Papà si avvicina e, per chi è alla ricerca di un regalo smart e originale da fare al proprio genitore, Rakuten Kobo propone in sconto Kobo Libra Colour, il primo eReader a colori del produttore perfetto per chiunque ami leggere, restare informato e vivere la tecnologia in modo sostenibile.

Kobo Libra Colour è dotato di un display E Ink Kaleido 3 da 7 pollici, una tecnologia in grado di donare tonalità delicate e naturali a copertine e illustrazioni. Questo eReader è pensato per chi ama fumetti, graphic novel e libri illustrati, ma è perfetto anche per chiunque voglia leggere un libro in tranquillità e per chi desidera personalizzare la propria esperienza di lettura tramite gli evidenziatori e l’inserimento di annotazioni colorate.

Grazie al design compatto, alla resistenza all’acqua e al peso ridotto, Kobo Libra Colour si può portare con sé ovunque, che sia al mare o in città. Il dispositivo è inoltre compatibile con Kobo Stylus 2, il pennino da accompagnamento per prendere appunti a mano libera, e supporta anche audiolibri integrati. Realizzato interamente con plastica riciclata e venduto in un packaging eco-friendly, è inoltre il regalo perfetto per chi abbraccia la sostenibilità ambientale.

La promozione di Kobo per la Festa del Papà

Dal 12 al 25 marzo 2026, Rakuten sconta Kobo Libra Colour a 209,99 euro (anziché 239,99 euro), rendendolo un’occasione interessante per regalare al papà un dispositivo colorato e sostenibile. Grazie a questo dispositivo è possibile accedere a milioni di eBook e audiolibri direttamente dallo store di Kobo, da leggere ovunque si voglia grazie alla tecnologia ComfortLight Pro, che permette di regolare la luce in qualunque condizione di luminosità.

Per accompagnare l’arrivo della Festa del Papà, Rakuten Kobo ha anche selezionato una lista di titoli perfetti da regalare o condividere con il festeggiato:

Cesare di Fuyumi Soryo: un viaggio nella Roma antica per amanti della storia e delle graphic novel.

L’ultimo colpo di Lee Child: un action thriller con Jack Reacher, tra mistero e adrenalina.

Nessuna via d’uscita di Taylor Adams: un romanzo di suspense dal ritmo serrato.

Careless People di Sarah Churchwell: un saggio affascinante sull’America di Fitzgerald.

Buonvino e l’omicidio dei ragazzi di Walter Veltroni: un giallo italiano che unisce mistero e introspezione.

Frontiera di Alessandro Leogrande: un racconto toccante sulle migrazioni e l’umanità che le attraversa.

Potete acquistare Kobo Libra Colour in promozione, a partire dal 12 marzo, nelle colorazioni nera o bianca direttamente sul sito ufficiale o in tutti i negozi aderenti all’iniziativa.