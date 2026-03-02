Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria accelerazione per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi e ciò significa che espressioni come CIE, SPID, PagoPA e altre ancora sono divenute sempre più comuni.

Se da una parte tali soluzioni semplificano l’accesso ai più importanti servizi per una grande parte della popolazione, c’è da considerare che allo stesso tempo potrebbero rendere più complicata la vita a tutta una serie di persone, in particolare a quelle più anziane e meno pronte a sfruttare le potenzialità offerte dai nuovi strumenti tecnologici.

Ebbene, l’Associazione Cittadinanza Digitale ha lanciato in collaborazione con PagoPA una nuova interessante inziativa chiamata Il Digitale senza Età, volta ad aiutare tutti i cittadini adulti a rischio di fragilità digitale che desiderano acquisire o potenziare le conoscenze e le competenze necessarie per fruire dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Un nuovo valido aiuto per usare SPID e servizi digitali

Stando a quanto è possibile apprendere dal sito dedicato, possono aderire a tale iniziativa tutte le realtà che si occupano di didattica, educazione e aggregazione sociale (università della terza età, istituti scolastici, enti religiosi e laici) che promuovono attività formative.

La didattica si basa su un kit di video tutorial che spiegano con un linguaggio semplice e accessibile come usare i principali strumenti pubblici di cittadinanza digitale. Questi, in particolare, sono i quattro argomenti principali trattati:

identità digitale

servizi online della PA

pagamenti elettronici

sistema delle notifiche digitali

Ecco qualche video di esempio tra quelli pubblicati:

Se desiderate saperne di più su tale iniziativa e guardare gli altri video, non vi resta altro da fare che seguire questo link, che vi porterà sul sito dedicato.