Claude, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, risulta attualmente offline per una parte significativa degli utenti, che nelle ultime ore hanno segnalato difficoltà di accesso e interruzioni del servizio. Le problematiche riguardano sia l’interfaccia web sia alcune integrazioni API, con messaggi di errore, richieste che non vanno a buon fine e conversazioni che si interrompono improvvisamente.

Le prime segnalazioni hanno iniziato a moltiplicarsi sui social e sulle piattaforme di monitoraggio dei servizi online, dove diversi utenti hanno riportato l’impossibilità di avviare nuove chat o di ottenere risposte coerenti dal sistema. In alcuni casi l’applicazione risulta irraggiungibile, in altri restituisce errori generici o tempi di attesa anomali.

Anche i dati aggregati da siti specializzati come Downdetector mostrano un picco di segnalazioni nelle ultime ore, compatibile con un disservizio diffuso. Le problematiche sembrano coinvolgere in modo intermittente diverse aree geografiche, senza che al momento sia chiaro se si tratti di un guasto infrastrutturale, di un aggiornamento problematico o di un sovraccarico temporaneo dei server.

Finora non è stato diffuso un comunicato dettagliato da parte di Anthropic che spieghi le cause precise dell’interruzione. In casi simili, in passato, disservizi di questo tipo sono stati legati a bug software, problemi di configurazione dei sistemi backend o a fasi di manutenzione straordinaria non pianificate. Non si esclude nemmeno la possibilità di un picco di traffico superiore alle attese, soprattutto in un periodo in cui gli strumenti di intelligenza artificiale generativa sono sempre più integrati nei flussi di lavoro professionali.

L’episodio riaccende il dibattito sull’affidabilità delle piattaforme AI utilizzate quotidianamente da sviluppatori, aziende e utenti privati. Per molti professionisti, infatti, la continuità operativa di questi servizi è ormai un elemento critico, paragonabile a quello di infrastrutture digitali essenziali.

In attesa di aggiornamenti ufficiali e di un pieno ripristino del servizio, gli utenti sono invitati a monitorare i canali di assistenza e le pagine di stato ufficiali per verificare l’evoluzione della situazione.