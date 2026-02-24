La “corsa alle batterie” continua incessantemente ormai da diversi anni con soluzioni innovative come le batterie in silicio-carbonio, e le compagnie produttrici cinesi sono risultate le più “audaci” in tal senso, con i 5.000 mAh che sono diventati ormai un vero e proprio standard minimo, arrivando a sfiorare gli 8.000 (o perfino i 10.000 mAh) in alcuni modelli di smartphone messi a punto da HONOR o Realme.

Secondo un recente leak, in particolare, la compagnia Vivo sarebbe attualmente al lavoro sullo sviluppo di una batteria a singola cellula dalla capacità a dir poco significativa, che segnerebbe (potenzialmente) un record di riferimento per gli smartphone del futuro: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Vivo: batteria da 12.000 mAh in lavorazione?

Stando a quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station, Vivo starebbe attualmente progettando una batteria al silicio con capacità nominale di 10000 mAh, e una capacità tipica compresa rispettivamente tra gli 11000 e i 12000 mAh. L’utilizzo di una tecnologia simile potrebbe garantire un notevole boost all’autonomia degli smartphone, che ad oggi si attestano (in media) a meno della metà di queste capacità.

All’interno di un altro post, lo stesso informatore di cui sopra avrebbe sottolineato come iQOO (sub-brand di Vivo, per chi non lo sapesse) potrebbe lanciare, entro quest’anno, un nuovo modello di smartphone con una batteria da oltre 9.000 mAh.

È bene specificare chiaramente che si tratta, per il momento, di un’indiscrezione (non ancora confermata o smentita dalla compagnia produttrice) basata su una presunta fase di testing, che potrebbe quindi non vedere la luce sul mercato mondiale prima di qualche anno. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in tal senso direttamente da Vivo, che arriveranno con ogni probabilità nel corso dei prossimi anni.