Negli anni, Razer ci ha abituati a continui esperimenti nel mondo del gaming, ma al CES 2026 l’azienda californiana ha voluto superare se stessa. Il protagonista di quest’anno non è un mouse o una tastiera, ma una sedia da gaming hi-tech capace di fondere luce, suono e tatto in un’unica esperienza sensoriale. Si chiama Project Madison ed è la visione di Razer su come potrebbe evolversi il futuro delle postazioni da gioco.

Un concept che va oltre la semplice seduta

Project Madison non si limita a essere una poltrona ergonomica: è un centro di controllo sensoriale, progettato per reagire dinamicamente a ciò che avviene sullo schermo. L’obiettivo è quello di eliminare la linea che separa il giocatore dal mondo di gioco, immergendolo completamente nelle sue atmosfere.

Sui lati della sedia, Razer ha integrato strisce luminose Chroma sincronizzate con l’azione in corso. Esplosioni, magie o cambi di scenario si traducono in scie di luce multicolore che pulsano e si muovono in tempo reale. È la stessa tecnologia alla base dell’ecosistema Razer Chroma, ma qui applicata in modo più esteso e immersivo.

Audio tridimensionale e vibrazioni dinamiche

La componente sonora di Project Madison è altrettanto ambiziosa. Grazie all’integrazione del THX Spatial Audio, la sedia è in grado di riprodurre suoni in configurazione 5.1 o 7.1 con un effetto tridimensionale che circonda il giocatore.

L’audio, però, non è solo udito: attraverso sei attuatori tattili basati sulla tecnologia Razer Sensa HD Haptics, la sedia trasforma il suono in vibrazioni tangibili.

Immaginate di sentire il ruggito di un motore non solo con le orecchie, ma direttamente sulla schiena e sui fianchi, o di percepire il colpo sordo di un’esplosione con un impulso fisico che si diffonde lungo la struttura. Tutto è sincronizzato e multi-zona, per creare un senso di realismo mai sperimentato prima in una sedia da gaming.

Non (ancora) un prodotto commerciale

Come molti concept Razer mostrati al CES negli anni, Project Madison non è ancora destinato al mercato. È un prototipo dimostrativo, progettato per esplorare nuove frontiere di design e tecnologia applicata al comfort e all’immersione.

Il prezzo, considerando i componenti e le tecnologie coinvolte, potrebbe facilmente superare quello di una build PC completa — motivo per cui Razer preferisce, per ora, lasciare il progetto nel mondo delle idee.

Tuttavia, non tutto ciò che Razer ha portato a Las Vegas resta un sogno irraggiungibile. Accanto a Project Madison, l’azienda ha presentato nuove versioni della popolare sedia Iskur V2, vera protagonista delle postazioni gaming più ergonomiche.

Iskur V2 NewGen: comfort e freschezza a lungo termine

La gamma Iskur V2 NewGen rappresenta l’evoluzione del modello introdotto l’anno scorso. Razer ha mantenuto i suoi punti di forza, come il supporto lombare dinamico e il cuscino in schiuma a doppia densità, ma ha lavorato su uno degli aspetti più critici per i videogiocatori: la temperatura.

Dopo lunghe sessioni di gioco, anche la migliore seduta può diventare scomoda a causa del calore accumulato, ma qui entra in gioco una nuova tecnologia.

La sedia utilizza il rivestimento in Razer Gen-2 EPU Leather con CoolTouch Technology, un materiale sintetico studiato per mantenersi fresco al tatto anche dopo ore di utilizzo. Secondo l’azienda, il segreto risiede nella elevata effusività termica del materiale, che disperde rapidamente il calore a contatto con la pelle.

Questo stesso rivestimento arriverà anche sul modello Iskur V2 X NewGen, la versione più accessibile, che conserva gran parte del design e della comodità della sorella maggiore ma a un prezzo più contenuto.

Colori, prezzi e disponibilità

La Razer Iskur V2 NewGen parte da 650 dollari e sarà disponibile in Black/Green, Black, Quartz e Light Gray, mentre la Iskur V2 X NewGen, proposta a 350 dollari, potrà essere acquistata nelle versioni Black/Green, Black e Quartz. Entrambi i modelli sono già preordinabili, anche se Razer non ha ancora comunicato una data precisa per la spedizione. È plausibile però che i primi esemplari arrivino entro la prima metà del 2026.

Una visione del futuro (molto Razer)

Tra concept visionari come Project Madison e prodotti concreti come la nuova linea Iskur V2, Razer continua a dimostrare la sua capacità di fondere design futuristico e comfort reale. L’obiettivo non è solo offrire una seduta per giocare, ma creare un ambiente che reagisce, risponde e amplifica le emozioni del giocatore.

Se Project Madison rappresenta l’immaginazione più audace del brand, Iskur V2 NewGen mostra come anche i dettagli più pratici, come la temperatura del rivestimento, possano elevare l’esperienza gaming. E in un settore dove ogni sensazione conta, l’approccio multisensoriale di Razer potrebbe presto diventare lo standard a cui tutti aspireranno.