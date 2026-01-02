Il momento giusto per acquistare auricolari true wireless di fascia alta è finalmente arrivato. HUAWEI FreeBuds Pro 4 scendono al loro nuovo minimo storico su Amazon, un’occasione imperdibile per portarsi a casa un prodotto che eccelle in qualità audio e cancellazione del rumore a soli 129€, con uno sconto notevole rispetto al prezzo di listino di 199€. Questo calo di prezzo posiziona le FreeBuds Pro 4 come una delle scelte più intelligenti nel segmento premium, offrendo tecnologie all’avanguardia a una cifra decisamente più accessibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari un best-buy a questo prezzo.

Huawei Freebuds Pro 4: audio senza compromessi e chiamate cristalline

Le cuffiette HUAWEI FreeBuds Pro 4 si distinguono per una qualità audio che punta ai vertici della categoria. Il cuore del sistema è un doppio driver composto da un’unità dinamica a quattro magneti da 11 mm, capace di riprodurre bassi profondi e potenti fino a 14 Hz, e un driver planare per acuti cristallini e dettagliati. Questa configurazione garantisce un’esperienza di ascolto ricca e bilanciata, supportata da codec di alto livello come L2HC 4.0 e LDAC, che permettono di raggiungere una qualità audio lossless a 48 kHz / 24 bit. Il risultato è un suono pulito, con un’ampia scena musicale e una separazione degli strumenti quasi chirurgica, privo di distorsioni anche a volumi elevati.

Un altro punto di forza assoluto è la qualità in chiamata, definita da molti il gold standard del settore. Ogni auricolare integra un sistema a tre microfoni abbinato a un sensore a conduzione ossea (VPU) che cattura la voce isolandola dai rumori ambientali. L’algoritmo AI Call Noise Cancellation elabora i dati per restituire conversazioni limpide e chiare anche in contesti molto rumorosi, come stazioni affollate o ambienti ventosi.

La Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) Dinamica si adatta in tempo reale all’ambiente circostante, offrendo tre livelli di intensità (Comfort, Generale e Ultra) per un isolamento acustico sempre ottimale. Completano il pacchetto un design ergonomico con certificazione IP54 contro polvere e schizzi, e una dotazione che include gommini in memory foam per un comfort e un isolamento passivo superiori.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Driver : Doppio driver con unità dinamica da 11 mm e driver planare

: Doppio driver con unità dinamica da 11 mm e driver planare Audio : Lossless a 48 kHz / 24 bit

: Lossless a 48 kHz / 24 bit Codec : L2HC 4.0, LDAC, AAC, SBC

: L2HC 4.0, LDAC, AAC, SBC Cancellazione del rumore : ANC Dinamico intelligente

: ANC Dinamico intelligente Microfoni : 3 microfoni + sensore a conduzione ossea (VPU) per auricolare

: 3 microfoni + sensore a conduzione ossea (VPU) per auricolare Connettività : Bluetooth 5.2 con connessione Multipoint a due dispositivi

: Bluetooth 5.2 con connessione Multipoint a due dispositivi Batteria : Fino a 4,5 ore con ANC attivo (20 ore totali con il case)

: Fino a 4,5 ore con ANC attivo (20 ore totali con il case) Resistenza: Certificazione IP54

Per ulteriori dettagli: Recensione Huawei Freebuds Pro 4: suono eccellente e chiamate pulitissime

L’offerta al minimo storico su Amazon

L’offerta attuale su Amazon rende HUAWEI FreeBuds Pro 4 un acquisto quasi obbligato per chi cerca il top senza spendere una fortuna. Il prezzo di listino di questi auricolari è di 199€, ma grazie a questa promozione eccezionale è possibile acquistarli a un prezzo mai visto prima.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Prezzo di listino: 199€

Prezzo in offerta: 129€

Risparmio totale: 70€

Sconto: Oltre il 35%

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un vero e proprio minimo storico che li rende estremamente competitivi. L’offerta è disponibile su Amazon per la colorazione Verde ed è compatibile con dispositivi Android & iOS. Trattandosi di un’offerta a tempo e probabilmente legata a scorte limitate, si consiglia di non attendere troppo per approfittarne.

