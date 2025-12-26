Sembra che iPad Pro e Nintendo Switch 2 siano accomunati, in un certo senso, da un dock portatile. Spesso e volentieri, per giocare agli ultimi titoli del momento anche in mobilità, sorge infatti la necessità di avere a disposizione uno schermo a cui collegare Nintendo Switch 2, attraverso la modalità dock. Non sempre, però, si hanno a disposizione TV e monitor, e proprio in tal senso entra in gioco iPad Pro con le più recenti funzionalità di iOS: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPad Pro: le nuove funzionalità a servizio di Nintendo Switch 2

La funzionalità recentemente introdotta da iPadOS 17, l’ultima versione del sistema operativo di iPad, consente nello specifico di collegare Nintendo Switch 2 al tablet di Apple. In tal senso, dunque, iPad Pro funge da vero e proprio display portatile al servizio di Nintendo Switch 2, consentendo così di giocare in mobilità ai titoli più recenti come Donkey Kong: Bananza, Mario Kart World, Metroid Prime 4: Beyond e tanti altri ancora.

Per usufruire di questa particolare funzionalità è necessario utilizzare un dock realizzato da terze parti, acquistabile presso i più comuni siti e-commerce come Amazon et similia, come il modello proposto da Antank (al costo di circa 40 dollari, negli Stati Uniti), che supporta output video in grado di arrivare alla risoluzione 4K, nativa per molti dei titoli first-party recentemente realizzati da Nintendo per Switch 2. A questo va poi ad aggiungersi la necessità di una scheda d’acquisizione, che funge per l’occasione da tramite tra il segnale HDMI inviato dal dock Antank e lo stesso iPad Pro, attraverso l’ingresso USB-C.

L’unico problema in questo caso è rappresentato dall’alimentazione: Nintendo Switch 2 richiede infatti un’alimentazione esterna per poter trasmettere il proprio segnale video, e in tal senso appaiono necessari dispositivi come powerbank o caricatori da muro in grado di supportare un certo livello di erogazione energetica.

Tra le app maggiormente consigliate troviamo in particolare Camo Studio, che si presta bene sia per la visualizzazione della sorgente video, che per eventuali sessioni di streaming, così come l’app Genki Studio, che consente di avere una sorgente ottimale con formato 16:9.