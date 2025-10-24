State cercando un modo per far fruttare i vostri risparmi e, allo stesso tempo, guadagnare sulle spese di ogni giorno? ING ha lanciato una nuova iniziativa che potrebbe fare al caso vostro. Parliamo di una doppia opportunità che unisce un tasso di interesse vantaggioso a un programma di cashback. In totale si può arrivare a “guadagnare” fino a 1.120€ in 6 mesi, senza costi di tenuta conto, vediamo i dettagli.

Cosa offre ING

Prima di tuffarci nella promozione, capiamo insieme cosa rende il Conto Corrente Arancio Più una scelta interessante per la gestione delle finanze personali. Uno dei suoi punti di forza è senza dubbio l’azzeramento dei costi per le operazioni più comuni. Con questo conto, infatti, potrete effettuare bonifici SEPA (anche istantanei), prelievi di contante in Italia e in Europa, e pagare bollettini, PagoPA, F24, MAV e RAV senza alcuna commissione.

Il canone mensile è di 5 euro, ma attenzione: azzerarlo è più semplice di quanto pensiate. Vi basterà accreditare lo stipendio o la pensione, oppure avere entrate mensili di almeno 1.000 euro. Inclusa nel conto c’è la Carta di Debito Mastercard, che vi permette di spendere fino a 5.000 euro al mese — un limite che potete personalizzare direttamente dall’app. Se avete bisogno di uno strumento di pagamento ulteriore, è possibile richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold, anch’essa senza canone mensile.

Voce Costo Canone mensile 5€ o 0€ con stipendio/pensione, entrate mensili di 1.000€ o fino a 30 anni. Bonifici istantanei 0€ Bonifici SEPA 0€ CBILL, pagoPa 0€ F24, MAV, RAV 0€ Bollettini postali 0€ Prelievi con carta di debito 0€ Rilascio carta di debito 0€ Rilascio carta di credito e prepagata 0€ Canone mensile carta di debito 0€ Canone mensile carta di credito 0€ Canone mensile carta prepagata 0€

La nuova promozione: 4% di interessi e 4% di cashback

Ma la vera novità che sta catturando l’attenzione è la promozione legata all’apertura del conto. Utilizzando il codice promozionale ING2025 entro il 24 gennaio 2026, potrete accedere a un doppio vantaggio pensato per premiare sia i vostri risparmi che le vostre spese. Come funziona esattamente?

Da una parte, avrete diritto a un interesse annuo lordo del 4% per i primi sei mesi sui vostri risparmi depositati nel Conto Arancio (il conto deposito abbinato), fino a un massimo di 50.000 euro. Dall’altra, ING vi offre un cashback del 4% sugli acquisti effettuati con la Carta di Debito, calcolato su una spesa massima di 500 euro al mese per sei mesi. Questo vi permette di ottenere un ritorno fino a 20 euro al mese, per un totale di 120 euro. Un piccolo dettaglio da non dimenticare: per ricevere l’accredito del cashback, è necessario avere un saldo di almeno 100 euro sul conto corrente per almeno un giorno entro il 31 luglio 2026. Ulteriori informazioni nel documento di termini e condizioni della promozione.

Nella migliore delle ipotesi, quindi con un deposito di 50.000 euro e l’ottenimento in ogni mese del massimo del cashback, quindi 20 euro, si arriva ad un ricavo totale di 1.200 euro, davvero niente male.

Vi state chiedendo se la promozione è valida anche per i conti cointestati? La risposta è sì. L’importante è che entrambi i prodotti, Conto Corrente e Conto Arancio, abbiano la stessa intestazione e che almeno una carta di debito venga utilizzata per raggiungere la soglia di spesa. L’iniziativa è rivolta principalmente ai nuovi clienti, ovvero a chi non ha mai aperto un Conto Corrente Arancio o un Conto Arancio in precedenza. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale ING.