Le bici elettriche sono sempre più diffuse e, oltre che per gli spostamenti quotidiani, possono essere utilizzate anche per il trasporto di oggetti e per le consegne, in vari contesti lavorativi. Una piccola azienda può gestire una rete di consegne sfruttando una e-bike e un rider può decidere di affidarsi a questo tipo di veicolo per la sua attività.

Per questa particolare modalità di utilizzo c’è la nuova GOGOBEST GF200, oggi protagonista di una promo da cogliere al volo su Hillrides.com. La e-bike ha un design particolare, con una “coda” allungata per ospitare la merce da trasportare ed è disponibile anche con un apposito cesto per agevolare il trasporto.

GOGOBEST GF200: la e-bike per trasportare merci

La GOGOBEST GF200 è ora disponibile in sconto su Hillrides.com. Utilizzando il codice sconto B812FAC, infatti, è possibile acquistare la bici elettrica al prezzo di:

1.099,99 euro scegliendo la versione standard

scegliendo la 1.199,99 euro scegliendo la versione con il cesto posteriore

L’acquisto può avvenire anche con pagamento in 3 rate tramite PayPal. La consegna è gratuita e la bici viene spedita da un magazzino in UE. Per accedere subito alla promo basta premere sul link qui di sotto.

La GOGOBEST GF200 è dotata di un motore da 500 W e 60 Nm, con possibilità di raggiungere i 45 km/h. Per chi vive in Italia, chiaramente, quest’interessante prodotto non è adatto alla circolazione come ebike in quanto supera il limite di 250 W. Di conseguenza, può essere utilizzato solo in aree private. In altri Paesi, più permissivi, c

Tra le specifiche troviamo una batteria da 48 V con capacità di 15,6 Ah che può garantire un’autonomia di 80 chilometri, richiedendo solo 6 ore per una carica completa. C’è anche l’immancabile display LCD per monitorare il funzionamento del veicolo.

La capacità di carico è di 200 chilogrammi e il cesto per il trasporto della merce o di qualsiasi altro prodotto può garantire fino a 25 chilogrammi di capacità. Le dimensioni della GOGOBEST GF200 si adattano a varie tipologie di utenti con un’altezza che va da 150 cm a 200 cm.