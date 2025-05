Nelle scorse ore Unieuro e MediaWorld hanno lanciato delle nuove promozioni ricche di offerte tech: Unieuro Specials da una parte, Sottocosto dall’altra. Visto che i prodotti interessati sono una marea, in particolare notebook, smartwatch, cuffie e TV, qui sotto trovate una selezione di quelli che a nostro avviso sono i più interessanti e da tenere in considerazione.

Unieuro Specials: le offerte tech migliori

C’è tempo fino a lunedì 12 maggio per approfittare delle offerte della nuova promozione Unieuro Specials, che offre uno sconto extra del 20% su vari prodotti tech acquistati online con consegna a domicilio. La promozione si divide in due tronconi: da un lato c’è Unieuro Specials Tech, che propone lo sconto detto su una spesa minima di 199 euro; Unieuro Specials TV e PC prevede invece una spesa minima di 399 euro per ottenere lo stesso sconto extra del 20%.

Ciò detto, passiamo alla selezione, in cui trovate i prodotti più interessanti già scontati, compresi quelli venduti a cifre inferiori considerato che i limiti di spesa minima previsti da Unieuro sono anche cumulativi. Per inciso, i prezzi finali indicati dei prodotti scontati sono visibili nel carrello.

Smartwatch e cuffie in sconto per Unieuro Specials Tech

Le altre offerte incluse nella promozione Unieuro Specials Tech le trovate nel link che segue, offerte che vi ricordiamo essere in vigore fino al 12 maggio compreso.

Notebook e smart TV in sconto per Unieuro Specials TV e PC

Le altre offerte incluse nella promozione Unieuro Specials TV e PC le trovate nel link a seguire, offerte in vigore fino al 12 maggio.

Le migliori offerte del Sottocosto di MediaWorld

Come anticipato, anche MediaWorld ha lanciato nelle scorse ore un nuovo volantino, Sottocosto, ricco di offerte in vigore fino a domenica 18 maggio compresa. Ecco la selezione con i prodotti da tenere in considerazione.

iPhone, smartwatch e cuffie in offerta

Tablet, notebook e PC in offerta

TV e soundbar in offerta

Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta presenti nel volantino di MediaWorld Sottocosto, di cui trovate tutto nel link che segue, prodotti che, salvo esaurimenti delle scorte, saranno acquistabili in sconto fino al 18 maggio compreso.

