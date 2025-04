Volkswagen ha recentemente presentato, in anteprima mondiale a Shangai, tre concept car elettriche chiamate ID. ERA, ID. AURA e ID. EVO, anticipando la strategia della casa di Wolfsburg per il mercato cinese.

Auto pensate per diversi segmenti del mercato, differenziate tra loro per quanto concerne tecnologie e filosofia di design, intelligenza artificiale integrata e molto altro caratterizzeranno i 30 nuovi veicoli che il gruppo vuole lanciare in Cina entro il 2027 con l’obiettivo di rimanere in prima linea tra le case automobilistiche straniere nel paese.

Volkswagen ha presentato tre concept car per il mercato cinese

Dopo la show car ID. CODE presentata a Pechino nel 2024, la casa di Wolfsburg ha presentato al pubblico, in anteprima monidale alla Volkswagen Group Night tenutasi a Shangai nella serata cinese del 22 aprile 2025, tre nuove concept car elettriche, quindi parte della famiglia ID, così presentati da Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen.

I tre concept sono il risultato tangibile della nostra strategia ‘In Cina, per la Cina’. Abbiamo quindi predisposto tutti i preparativi necessari per rimanere in pole position tra le case automobilistiche straniere in Cina.

Queste tre auto appartengono alla categoria dei veicoli a energia rinnovabile (NEV) che, in Cina, comprende veicoli completamente elettrici, veicoli plug-in hybrid e veicoli con range extender.

Elementi in comune tra tutte le versioni di serie che deriveranno dai tre concept, che a breve analizzeremo un po’ più nel dettaglio, potranno contare sul livello 2++ di guida autonoma (ovvero saranno in grado di guidare in completa autonomia con la supervisione del conducente).

Volkswagen ID. ERA

ID. ERA è il concept di un SUV full-size che prevede tre file di sedili e sarà il primo modello della casa di Wolfsburg dotato di un range extender che, in questo caso, dovrebbe tradursi in un motore termico che ricarica la batteria durante la guida. Tra i 300 km garantiti in modalità a batteria e gli oltre 700 km garantiti dal range extender, la concept car è pensata per offrire un’autonomia da 1.000 km.

Volkswagen ID. EVO

ID. EVO è un SUV full-size pensato per i più giovani, caratterizzato da un design filante e modaiolo. Si tratta di un’auto completamente elettrica basata su piattaforma a 800 volt che dovrebbe garantire alte prestazioni, sia in termini di performance pura che in termini di velocità di ricarica. Punti di forza dell’auto saranno i servizi digitali connessi che verranno costantemente aggiornati tramite OTA.

Volkswagen ID. AURA

ID.AURA è la prima concept car dell’azienda basata sulla piattaforma CMP (Compact Main Platform) progettata da Volkswagen appositamente per il mercato cinese. Rappresenta un’auto elettrica pervasa dall’intelligenza artificiale, sia per quanto concerne i sistemi di guida che per quanto concerne il sistema di infotainment/controllo del veicolo che troverà posto nella consolle centrale: questo sistema è stato pensato per offrire un’interfaccia utente e un meccanismo di interazione simili a quelli presenti su uno smartphone.

I piani di Volkswagen per la Cina

Come anticipato in apertura, la casa di Wolfsburg punta a rimanere in pole position tra le case automobilistiche straniere in Cina e, per farlo, lancerà entro il 2027 tanti nuovi veicoli (oltre 30, di cui 20 NEV) prodotti proprio nel paese asiatico.

Di seguito riportiamo le parole di Stefan Mecha, CEO di Volkswagen Passenger Cars Brand per il mercato cinese:

Nei prossimi tre anni, lanceremo oltre 20 nuovi veicoli elettrici all’avanguardia, dotati di tecnologie all’avanguardia, per soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti in Cina. Con la nostra strategia “In Cina, per la Cina”, realizzeremo appieno il nostro potenziale e dimostreremo la nostra forza innovativa a livello locale.

Anche Thomas Ulbrich, CEO del VCTC (Volkswagen China Tecnology Centre), è sulla stessa lunghezza d’onda, suggerendo l’importanza di adottare la strategia corretta e di affidarsi ai partner giusti: