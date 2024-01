Continua il programma di aggiornamenti di Windows con un nuovo Patch Tuesday che ha visto l’avvio del rollout di un nuovo aggiornamento per Windows 11 23H2 e 22H2 (KB5034123) oltre che per tutte le versioni supportate di Windows 10 (KB5034122). Come da tradizione, il focus del Patch Tuesday è la sicurezza, con vari fix pensati per chiudere le vulnerabilità emerse nel sistema operativo. Vediamo i dettagli.

Nuovo Patch Tuesday: aggiornamenti per Windows 10 e Windows 11

Per quanto riguarda Windows 11, il nuovo pacchetto KB5034123 va a risolvere alcuni problemi di sicurezza e bug del sistema operativo. Viene risolto anche un problema con il Wi-Fi, emerso, per alcuni utenti, dopo il rilascio delle precedenti patch di sicurezza del sistema.

Tra i fix in fase di rilascio c’è anche un aggiornamento per il correttore ortografico, che aveva evidenziato alcuni bug. Risolte anche due vulnerabilità critiche che permettevano l’esecuzione di codice da remoto. Da notare, inoltre, un aggiornamento per il widget Meteo nella schermata di blocco, con ulteriori strumenti di personalizzazione andando in Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco.

Microsoft, inoltre, ha evidenziato una serie di possibili problematiche legate all’utilizzo di Copilot, ancora non risolte dopo l’ultimo aggiornamento. In particolare, utilizzando Copilot in una configurazione multi-monitor si potrebbero registrare problemi di visualizzazione delle icone. Quest’elemento sarà al centro di uno dei prossimi aggiornamenti di Windows 11.

Come sottolineato in precedenza, anche Windows 10 (con tutte le versioni supportate) riceve un aggiornamento (KB5034122). Anche in questo caso, si tratta principalmente di una serie di fix che vanno a chiudere delle vulnerabilità del sistema operativo emerse nelle scorse settimane. Per Windows 10, non ci sono nuove funzionalità aggiuntive da segnalare.

