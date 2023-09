Il banco Bilbao Vizcaya Argentaria, meglio noto come BBVA, è presente in Italia da ormai poco più di 1 anno e in questi giorni ha avviato una nuova campagna grintosa per acquisire nuovi clienti permettendo di guadagnare fino a 330 euro con le “promozioni Cashback” ed “Invita un amico”, più un 4% di interesse sul saldo del conto o il 5% in caso di depositi vincolati per 12 mesi.

A completare il pacchetto c’è la gratuità della tenuta del conto e della carta di debito. Vediamo nel dettaglio tutte le promozioni e come aprire un conto BBVA, ci vogliono davvero pochi minuti.

Approfittane ora: Apri ora il conto BBVA e usa il codice Passaparola: 77660031831646 per ottenere 10 euro per ottenere 10 euro

Le promozioni BBVA di settembre 2023 sono super invitanti (e cumulabili)

Gran Cashback del 20% fino a 100 euro

La prima promozione che riguarda solo i nuovi clienti è il Gran Cashback del 20% il primo mese, valido fino a 100 euro, ovvero fino a 500 euro di spesa. È valido su tutti gli acquisti e abbonamenti online e offline. Si attiva automaticamente la prima volta che usi la Carta di Debito BBVA, senza dover fare nessun tipo di gestione. L’importo accumulato verrà rimborsato direttamente sul conto a fine mese e da una sezione dedicata si può verificare l’ammontare del cashback.

Inoltrem nei 3 mesi successivi ci sarà la possibilità di guadagnare fino a ulteriori 30€ grazie al Cashback 5% Shopping BBVA per acquisti fatti presso Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress. Il Cashback 5% Shopping si attiverà automaticamente subito dopo il termine del Gran Cashback 20%, ulteriori informazioni nella pagina dedicata.

Interessi attivi al 4% l’anno sul saldo del conto, senza vincoli

La seconda promozione particolarmente interessante riguarda gli interessi attivi sul conto corrente, senza vincoli o obblighi particolari in quanto questo viene calcolato semplicemente sul saldo del conto. L’interesse offerto da BBVA per i primi 12 mesi è del 4% lordo, una cifra leggermente superiore alla media del mercato attuale, offerta però solitamente solo sui depositi vincolati. Se siete però interessati a vincolare una somma per 1 anno, BBVA vi offre il 5% lordo, altra cifra decisamente conveniente. Quest’ultima formula si chiama Deposito Flessibile in quanto la somma è vincolata ma qualora aveste necessità di recuperare il vostro investimento potete farlo in qualsiasi momento, rinunciando al 5% ma guadagnando comunque l’1% sul periodo di permanenza. Ulteriori informazioni nella pagina dedicata.

Invita amici in BBVA e guadagni fino a 200 euro

Infine, ma non per meno importanza, la promozione “Invita un amico in BBVA”. Questa permette di guadagnare 20 euro per ogni amico che apre un conto BBVA (in regalo per l’invitato 10 euro) fino a un massimo di 200 euro, ovvero 10 amici. Cosa dovranno fare gli amici per ottenere il bonus?

Dovranno aprire un Conto Online BBVA e introdurre il codice Passaparola.

e introdurre il codice Passaparola. Dovranno poi attivare la Carta di Debito BBVA effettuando un acquisto di qualsiasi importo.

effettuando un acquisto di qualsiasi importo. Riceverete la ricompensa direttamente sul vostro conto corrente.

Gli amici a loro volta potranno invitare e guadagnare fino a 200€.

Finanziamenti esclusivi per i clienti BBVA

BBVA offre non solo promozioni e servizi esclusivi, ma anche delle soluzioni di finanziamento attractive quali Stipendio in Anticipo, Pay&Plan e Prestito Immediato. Queste opzioni consentono rispettivamente di ricevere lo stipendio sul conto prima del giorno della paga, di dividere l’importo dei propri acquisti in comode rate mensili e di ottenere finanziamenti con pochi click e senza la necessità di compilare documenti cartacei.

Inoltre, offre un servizio di salvadanaio digitale per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e la possibilità di richiedere un prestito immediato direttamente dalla pagina web o dall’App, a prezzi competitivi e senza necessità di fornire ulteriori documenti cartacei.

Oltre alle promozioni, il Conto Corrente BBVA a zero spese offre anche svariati servizi. Questi includono: bonifici SEPA istantanei e ordinari, prelievo di contanti nella zona euro a partire da 100 €, trasferimento del conto e dei pagamenti in BBVA e l’opportunità di ricevere il proprio stipendio fino a 5 giorni prima della data prevista.

BBVA Italia: una banca digitale solida e affidabile

In Italia, BBVA offre un conto corrente 100% online con IBAN italiano a zero spese. Tra i numerosi servizi gratuiti e promozioni, BBVA Italia offre la possibilità di rateizzare gli acquisti e una carta di debito inclusa, sicura come una prepagata ma flessibile come una di credito, senza numeri e con CVV Dinamico per ogni acquisto.

Per aprire un conto BBVA Italia, è necessario essere maggiorenni e residenti in Italia, avere uno smartphone compatibile e uno dei documenti di riconoscimento richiesti. BBVA Italia si rivolge a chi cerca un conto che non impone costi di tenuta, né sulla carta di debito.

BBVA vuole offrirsi al mercato come qualcosa in più di una semplice banca, bensì come un partner finanziario fidato, pronto a supportare i propri clienti nella gestione delle proprie finanze, con servizi di banking semplici, sicuri e veloci.