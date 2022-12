Il 2022 si chiude in grande stile per Acer che ha appena lanciato una nuova ondata di offerte, valide fino al prossimo 1° gennaio 2023. Per chi è in cerca di un nuovo notebook, di un PC, di un monitor oppure di nuovi accessori per la propria postazione, le Offerte di Fine Anno dell’Acer Store sono l’occasione giusta per risparmiare.

Con questa nuova serie di offerte, infatti, è possibile beneficiare di sconti fino al 30% su tantissimi prodotti. Si tratta di sconti reali e significativi che consentono di risparmiare fino a 1.000 euro sull’acquisto di un nuovo prodotto firmato Acer. Andiamo, quindi, a vedere tutti i dettagli di questa nuova promozione:

Lo store Acer lancia le Offerte di Fine Anno con sconti fino al 30%

Le Offerte di Fine Anno dell’Acer Store sono l’occasione giusta per chiudere il 2022, o iniziare il 2023 considerando che le promozioni termineranno il 1° gennaio 2023, con l’acquisto di prodotti tech completi e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Le opportunità da sfruttare sono numerose.

Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo e che vi porterà alla pagina principale della promozione. Ricordiamo che sui prodotti in sconto è disponibile la consegna e reso gratis oltre alla possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite Klarna o PayPal. Per ottenere lo sconto vi basterà aggiungere il prodotto desiderato al carrello (l’importo dello sconto sarà scalato in automatico dal totale).

Di seguito vi proponiamo, inoltre, un riassunto delle migliori offerte del momento. Partiamo da notebook da gaming, vero e proprio fulcro dell’offerta di Acer. Tra le migliori proposte troviamo:

Da valutare anche alcune ottime offerte dedicata alla gamma di portatili di Acer. Tra i migliori in offerta troviamo:

Segnaliamo anche alcune ottime offerte per PC desktop da gaming. Tra i modelli in sconto troviamo:

Da valutare anche diverse offerte dedicate ai monitor. Tra i migliori sconti troviamo:

I prodotti elencati in precedenza sono solo alcuni esempi delle tante offerte proposte da Acer in questo momento. Con le Offerte di Fine Anno, infatti, Acer mette a disposizione decine e decine di prodotti da acquistare a prezzo ridotto, con consegna gratuita e con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi.

