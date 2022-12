Durante la settimana di Natale sono disponibili diverse offerte sul Samsung Shop. Fino al prossimo 29 di dicembre, infatti, sono attive alcune promozioni speciali che garantiscono sconti aggiuntivi su notebook, cuffie true wireless e altri dispositivi della gamma Samsung. In aggiunta a questi, è possibile utilizzare alcuni codici sconto per ottenere una riduzione di prezzo su diversi altri prodotti. Andiamo con ordine e ricapitoliamo quelle che sono le promozioni in corso sul Samsung Shop per questi ultimi giorni dell’anno.

Continuano le offerte del Samsung Shop: ecco le promozioni attive durante il periodo di Natale

Le offerte del Samsung Shop continuano con tante opportunità per acquistare i prodotti della gamma del costruttore coreano a prezzo scontato. Grazie ad una serie di codici sconto è possibile accedere ad alcune offerte esclusive di sicuro interesse. Tra i prodotti in promozione, fino al prossimo 29 di dicembre, c’è il Samsung Galaxy Book 2 Pro (anche nella versione convertibile Book 2 Pro 360), vero e proprio punto di riferimento della gamma di portatili di casa Samsung.

Per acquistare a prezzo scontato uno dei modelli della gamma è sufficiente aggiungere nel carrello il codice sconto WINTERBOOK. Lo sconto varia in base al modello scelto ma arriva fino a 270 euro. Ricordiamo che tutta la famiglia Galaxy Book 2 Pro può contare su display AMOLED e sui processori Intel Core di dodicesima generazione. Con l’utilizzo del codice sconto, si parte da 1.179 euro. Per verificare i modelli disponibili è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Tra i prodotti in promozione troviamo anche le Samsung Galaxy Buds2 Pro, le cuffie true wireless di fascia alta della gamma Samsung, proposte in tre diverse colorazioni. Normalmente, questi auricolari sono acquistabili al prezzo di 229 euro. Con l’utilizzo del codice sconto WINTERBUDS, invece, è possibile ottenere 50 euro di sconto extra, riducendo la spesa complessiva a 179 euro. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link seguente:

Non mancano le offerte per la gamma di smartwatch di Samsung. Fino al prossimo 29 di dicembre, infatti, è possibile acquistare a prezzo scontato il Galaxy Watch4 oppure il Galaxy Watch5. Per ottenere lo sconto è necessario inserire nel carrello i seguenti codici sconto:

WINTERWATCH4 per ottenere fino a 120 euro di sconto sulla gamma Galaxy Watch4 e Watch4 Classic

per ottenere sulla gamma WINTERWATCH5 per ottenere fino 120 euro di sconto sulla gamma Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

L’importo effettivo dello sconto varia in base al modello scelto. Per l’elenco completo dei prodotti in promozione è possibile dare un’occhiata al link qui di seguito:

Le offerte del Samsung Shop non finiscono qui. In questo momento, infatti, sono disponibili ulteriori sconti con la possibilità di acquistare monitor, TV e altri prodotti Samsung a prezzo ridotto. Utilizzando il codice WINTER22, infatti, è possibile risparmiare con le offerte di fine anno dello store di casa Samsung. In questo caso, le promozioni termineranno il prossimo 3 gennaio 2023 e le occasioni per un buon affare per chiudere l’anno in bellezza non mancano di certo. Per una panoramica completa sulle offerte consigliamo di dare un’occhiata al link a fine articolo da cui è possibile accedere alla pagina dedicata alla promozione e navigare tra le varie categorie dello Shop fino a trovare l’offerta desiderata, aggiungendo al carrello il prodotto da acquistare.

>> Scopri qui tutte le offerte del Samsung Shop <<

Ricordiamo che, per i prodotti in offerta, il Samsung Shop propone la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagare con finanziamento fino a 30 rate a tasso zero (con prima rata a 60 giorni) oppure optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. Da notare, inoltre, che è disponibile la promozione “Top Bundle”. Acquistando due prodotti in promozione, infatti, si riceverà il 25% di sconto sul totale mostrato nel carrello mentre acquistandone tre sarà possibile beneficiare di uno sconto complessivo del 30% che andrà a sommarsi a tutte le promozioni in corso.