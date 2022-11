Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma e ciò sia attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti che con l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e piacevole.

Tra le novità in arrivo su WhatsApp Desktop ne troviamo anche una che riguarda i gruppi e che è emersa grazie all’ultima versione beta dell’applicazione.

WhatsApp Desktop Beta introduce una scorciatoia

Le chat di gruppo stanno diventando sempre più importanti per questo servizio di messaggistica, così come viene confermato dalla recente decisione degli sviluppatori di WhatsApp di portare a 1.024 il numero massimo di partecipanti.

Ma il crescente quantitativo di possibili partecipanti a un gruppo potrebbe allo stesso tempo renderlo fastidioso a causa delle numerose notifiche e proprio per tale ragione gli sviluppatori sono al lavoro per introdurre una scorciatoia per silenziare i gruppi.

Così come viene mostrato da questo screenshot, all’interno dell’intestazione delle chat di gruppo comparirà una scorciatoia che consentirà di disabilitare le notifiche dei messaggi ricevuti nel gruppo.

Il team di WhatsApp ha già rilasciato la possibilità di disabilitare automaticamente le notifiche per i gruppi numerosi sul canale beta per Android un paio di settimane fa e ciò sembra confermare che si tratta di una funzionalità che a breve sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e su macOS (qui). La versione stabile, invece, può essere scaricata dal sito ufficiale.

L’ultima versione disponibile dell’app Beta per Windows può essere scaricata direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link.

