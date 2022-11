Acer lancia ufficialmente le offerte del Black Friday “in anticipo” con sconti fino al 50% che saranno disponibili sullo store del brand fino al prossimo 24 di novembre. Le offerte del Black Friday “in anticipo” dell’Acer Store includono la garanzia che il prezzo applicato ai prodotti in offerta (diverse decine con sconti fino al 50%) è lo stesso prezzo che Acer applicherà in occasione del Black Friday vero e proprio, in programma il prossimo 25 di novembre.

Le offerte proposte da Acer sono davvero interessanti con la possibilità di beneficiare di sconti fino a 500 euro sui prodotti in promozione. In offerta troviamo tanti notebook, sia da gaming che ultra-portatili, oltre ad una serie di PC e monitor e vari accessori firmati Acer. Ecco quali sono le migliori offerte presentate oggi da Acer:

Prendono il via le offerte del Black Friday “in anticipo” di Acer. Lo store ufficiale del brand mette a disposizione, da oggi e fino al prossimo 24 di novembre, una lunga serie di promozioni con decine di prodotti scontati fino al 50% per un risparmio massimo di ben 500 euro sul prezzo d’acquisto. Su tutti i prodotti in offerta, lo sconto viene applicato automaticamente aggiungendo il dispositivo scelto al carrello. È anche possibile acquistare con un unico ordine più prodotti.

Tra i principali prodotti in offerta troviamo i notebook da gaming con diverse proposte interessanti a partire da 999 euro. Ecco i migliori:

Acer Nitro 5 AN515-45 in offerta a 999 euro invece di 1.299 euro ; il notebook da gaming “entry level” di Acer presenta un processore AMD Ryzen 7 5800H con 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz; la scheda video è una NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata; da notare che il notebook è senza sistema operativo che andrà installato dall’utente

In offerta ci sono anche diversi ultra-portatili della gamma Acer. Ecco le migliori proposte:

Segnaliamo anche alcune offerte su PC Desktop, monitor e vari accessori firmati Acer:

I prodotti selezionati in precedenza sono solo alcuni esempi delle offerte dell’Acer Store valide per il Black Friday in anticipo che terminerà il 24 di novembre. Per un quadro completo sulle opzioni a propria disposizione è possibile fare riferimento al link che trovate di seguito.

Ricordiamo, inoltre, che su tutti i prodotti in offerta è possibile beneficiare della consegna gratuita, in 1-4 giorni lavoratori. Per il pagamento, invece, c’è la possibilità di scegliere il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. Ecco, quindi, tutte le offerte del Black Friday in anticipo dell’Acer Store valide fino al 24 di novembre:

Il Black Friday in anticipo di Acer è solo una delle tante iniziative promozionali di questo intensissimo mese di novembre.