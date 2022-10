C’è tempo fino al prossimo 1° novembre per sfruttare le offerte della Samsung Week, una settimana di sconti e promozioni esclusive a disposizione degli utenti del Samsung Shop, lo store ufficiale della casa coreana. Per i prossimi giorni, quindi, è possibile accedere a tante offerte dedicate a tutto l’ecosistema di prodotti di Samsung con la possibilità di acquistare a prezzo ridotto i notebook, gli smartwatch, gli Smart TV e tutti gli altri dispositivi dell’azienda. Per accedere alle offerte è sufficiente aggiungere nell’apposito campo del carrello il codice sconto giusto. Ecco tutti i dettagli sulla promozione:

Prendono il via le offerte della Samsung Week

Il Samsung Shop propone, fino al prossimo 1° novembre, una lunga serie di offerte dedicate ai prodotti dell’azienda. Le occasioni per l’acquisto a prezzo ridotto dei dispositivi desiderati non mancano di certo. Per accedere alla maggior parte delle offerte è necessario utilizzare il codice sconto TOPWEEK. Inserendo questo codice nel carrello, in fase di completamento di un acquisto, sarà possibile ottenere uno sconto del 20% sui prodotti della categoria Informatica come i monitor e i notebook della gamma Galaxy Book.

Con lo stesso codice, inoltre, è possibile ottenere uno sconto extra del 15% sui vari modelli di Smart TV e le Soundbar disponibili sullo store ed uno sconto extra del 10% sugli elettrodomestici Samsung. Per utilizzare il codice TOPWEEK è possibile individuare il prodotto desiderato sul Samsung Shop, sfruttando il link riportato qui di sotto. Il codice può essere aggiunto nell’apposito campo (denominato “codice promozionale”) presente nel carrello. Da notare, inoltre, che creando bundle di tre prodotti è possibile ottenere uno sconto complessivo del 20% a prescindere dalla tipologia di prodotti acquistati.

Oltre ai prodotti citati, è possibile trovare altre promozioni con sconti anche per gli smartphone ed i tablet Galaxy di casa Samsung. Ecco il link per tutte le offerte:

>> Scopri tutte le offerte della Samsung Week <<

A disposizione degli utenti, inoltre, ci sono ulteriori sconti da considerare per sfruttare le offerte della Samsung Week. Utilizzando il codice WATCH70, ad esempio, è possibile ottenere uno sconto di 70 euro sull’acquisto di un Samsung Galaxy Watch5 o di un Galaxy Watch5 Pro, i più recenti smartwatch della gamma Galaxy. C’è poi la possibilità di utilizzare il codice BUDS50 per ottenere uno sconto di 50 euro sull’acquisto delle Galaxy Buds2. Da notare, inoltre, che è disponibile il codice sconto BUDS2PRO30 per ottenere 30 euro di sconto sulle Galaxy Buds2 Pro. Per acquistare i prodotti indicati potete fare riferimento ai link qui di seguito:

Ricordiamo che su tutti i prodotti in offerta sul Samsung Shop per la Samsung Week c’è la possibilità di beneficiare della consegna gratuita, nel giro di pochi giorni lavorativi. Da notare, inoltre, che, per il pagamento, è possibile ricorrere al Finanziamento a Tasso Zero oppure alla soluzione Paga in 3 rate senza interessi, con Klarna o PayPal. Tutte le offerte proposte per la Samsung Week terminano il prossimo 1° novembre.

