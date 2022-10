Il Gruppo LEGO ha annunciato oggi un nuovo set che farà sicuramente la gioia degli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Si chiama Hulkbuster LEGO Marvel ed è pronto a entrare dii diritto tra i set più grandi mai realizzati dalla compagnia danese. Il nuovo set, in arrivo nel corso delle prossime settimane, riproduce in maniera dettagliata l’armatura che Iron Man ha utilizzato per sconfiggere Hulk, letteralmente impazzito a causa dei poteri di Scarlet Witch, nel film Avengers: Age of Ultron (se non avete visto il film lo trovate su Disney+, a cui vi potete abbonare qui)

Un set monumentale

Le immagini parlano chiaro, Hulkbuster LEGO Marvel è un set monumentale, grazie ai 4.049 pezzi necessari alla sua costruzione. Il risultato è un modellino alto ben 52 centimetri, largo 47 centimetri e profondo 24 centimetri. La replica dell’armatura Mark 44, come ricorda anche la targhetta che può essere posta ai piedi del modello, è dotata di braccia e gambe mobili e di tre mattoncini luminosi, uno sul petto, dove è installato il reattore ad arco che tiene di fatto in vita Iron Man / Tony Stark e uno per ciascuna mano.

Il set include anche la minifigure di Iron Man, oltre alla targhetta ma chi ha già acquistato in passato il set LEGO 76206 (o vuole acquistarlo) potrà inserirlo nella cabina di pilotaggio, proprio come accade nel film, dove Tony Stark diventa Hulkbuster indossando la sua armatura Mark 43.

Il set Hulkbuster LEGO Marvel sarà in vendita sul sito LEGO in anteprima per i membri del programma LEGO VIP a partire dal 4 novembre 2022 al prezzo di 549,99 euro. Tutti gli altri utenti potranno acquistarlo a partire dal 9 novembre online oppure nei LEGO Store.